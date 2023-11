FIPT – COMITATO TRENTINO * FESTA DEL TAMBURELLO: FRANCO PANIZZA, « AD ALDENO SABATO 25, AL TEATRO DI PIAZZA BATTISTI (ORE 15.00)

23.14 - venerdì 24 novembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

A chiusura di un’annata che ha visto il tamburello trentino protagonista ad ogni livello, sia per i prestigiosi risultati conquistati, sia per aver promosso, ospitato ed organizzato – con riscontri unanimemente positivi – buona parte degli eventi e delle competizioni sportive in tutte le categorie, è in programma l’incontro di presentazione dell’attività svolta.

L’evento si svolgerà sabato 25 novembre alle 15.00, al ad Aldeno (tn) nel Teatro di Piazza Battisti 5.

Sarà l’occasione per illustrare l’attività svolta nel corso del 2023 dal Comitato Trentino e dalle società aderenti alla Federazione Palla Tamburello e rilanciare le sfide e gli obiettivi futuri. Saranno premiate le Società, le atlete e gli atleti che hanno ottenuto importanti risultati in campo nazionale e internazionale.

La serata si concluderà con un rinfresco.

*

Il Presidente Franco Panizza

Il Segretario Daniele Coser