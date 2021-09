CISL MEDICI * RAVINA – MEDICO DI BASE: PAOLI, « PER IL SOBBORGO DI TRENTO SONO DISPONIBILI TRE COLLEGHI, OPERATIVI A MATTARELLO »

In relazione alla notizia apparsa oggi sul quotidiano locale riguardante la mancata presenza di un medico di base a Ravina di Trento (per pensionamento del medico precedente) Cisl medici segnala che i medici con disponibilità di scelte su Ravina sono innumerevoli.

In particolare non corrisponde al vero che a Mattarello ci sia solo una dottoressa disponibile e che i pazienti di Ravina dovrebbero andare a Mattarello. A Mattarello ci sono attualmente quattro medici, e tre hanno possibilità di scelta.

Un medico, addirittura, che è in associazione con altri tre medici di Trento sud, si è reso disponibile in Azienda sanitaria del Trentino già due mesi fa per aprire ambulatorio tutti i giorni a Ravina, avendo a disposizione mille posti liberi per altrettanti cittadini della circoscrizione Ravina-Romagnano-Belvedere.

Inoltre sempre a Trento sud altri due medici hanno accettato la zona Ravina Romagnano Belvedere nell’ultimo concorso terminato un mese fa e hanno a disposizione altri 1.300 posti per assistiti che ne avessero bisogno.

Infine, in Provincia di Trento, è in corso la discussione tra parte pubblica e organizzazioni sindacali della medicina generale per mettere in sicurezza ulteriorrmente i cittadini che rimangono attualmente senza possibilità di scelta.

Dottor Nicola Paoli