CCIAA – TRENTO * PREVENTIVO ECONOMICO 2024: « CONTINUITÀ E “FUNZIONE DI SERVIZIO ALLE IMPRESE”, AL CENTRO DELLA PROGRAMMAZIONE »

18.19 - venerdì 24 novembre 2023

Nel corso della riunione odierna, il Consiglio della Camera di Commercio di Trento ha approvato all’unanimità il documento di programmazione economica per il prossimo anno. “La programmazione della nostra attività – ha spiegato Giovanni Bort, Presidente dell’Ente camerale – non può non tener conto dell’incertezza del contesto in cui ci troviamo, considerando che le tensioni nel panorama geopolitico si sono moltiplicate – con tragiche conseguenze per la popolazione civile, oltre che con gravi riflessi sull’economia – e posto che, allo stato attuale, non si prospetta una soluzione diplomatica risolutiva. Per quanto ci riguarda, quindi, per centrare la ripresa e dare stabilità alla nostra economia, siamo chiamati a moltiplicare gli sforzi, operando in continuità con quanto fatto in passato e attenendoci alla missione che ci viene assegnata dallo Statuto camerale, ovvero la ‘funzione di servizio verso il sistema delle imprese’ ”.

In questo contesto, il documento programmatico prevede che le risorse camerali, stimate per il 2024, vengano impiegate innanzitutto per finanziare le attività previste dall’Accordo di programma e in particolare lo sviluppo digitale delle imprese, la transizione digitale ed ecologica, la semplificazione amministrativa, la valorizzazione dei prodotti trentini e la formazione permanente.

Sempre in materia di Accordo di programma – per il quale sono state avviate le consultazioni in attesa del rinnovo – emerge l’intenzione di investire in misura rilevante nelle attività dello Sportello unico delle attività produttive e nella gestione di Palazzo Roccabruna, che rappresenta un luogo privilegiato per la valorizzazione delle tipicità territoriali e per l’accoglienza in occasione di importanti manifestazioni dal respiro internazionale.

Nel Preventivo sono inoltre inseriti due progetti di sistema, condivisi a livello nazionale, che saranno finanziati grazie alla maggiorazione del 20% dell’ammontare del tributo camerale: Il primo riguarda “La doppia transizione: digitale ed ecologica” e sosterrà le piccole e medie imprese nel loro percorso di digitalizzazione e di sostenibilità ambientale, sociale e di governance; il secondo, denominato “Formazione lavoro”, favorirà la relazione tra il mondo del lavoro e quello della scuola, offrendo supporto alle imprese che si impegneranno a tradurre in pratica il percorso didattico degli studenti.

Sempre in relazione al contesto istituzionale e alle risorse disponibili, viene confermato il finanziamento regionale annuale per la Camera di Commercio di Trento e l’approvazione, da parte della Giunta provinciale, delle direttive per il concorso agli obiettivi di finanza pubblica ai quali la Camera di Commercio di Trento si è scrupolosamente attenuta per la redazione del documento di programmazione 2024.

Il Preventivo economico, sottoposto all’esame del Consiglio camerale e approvato all’unanimità, presenta un equilibrio tra entrate e uscite, pur considerando la concreta eventualità di doversi adattare a nuove insorgenze, ed è strutturato in modo da evidenziare una previsione di proventi pari a 16.349.333 euro e di oneri per pari importo.

“L’auspicio – ha sottolineato il Presidente Bort nel suo discorso di apertura – è che questa previsione di impegni e operatività si possa affacciare su un panorama politico-istituzionale solido e che l’avvio di questa XVII Legislatura coincida con l’inizio di un quinquennio capace di fare sintesi tra le necessità del quotidiano e le aspettative di sviluppo futuro. È questo l’augurio che mi sento di estendere al nuovo esecutivo provinciale al quale, in qualità di Presidente della Camera di Commercio di Trento, confermo piena disponibilità alla collaborazione”.