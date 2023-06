APT ALPE CIMBRA (TN) * APPUNTAMENTI 16-18 GIUGNO: « MOTORADUNO INTERNAZIONALE GOLDWING ITALIA / PASSO COE, RIMPATRIATA MISSILI NIKE »

17.35 - giovedì 15 giugno 2023

Sull’Alpe Cimbra mille emozioni tra natura, sport e relax! Tanti appuntamenti da non perdere: VENERDì 16– DOMENICA 18 GIUGNO FOLGARIA – FONDO GRANDE 38° MOTORADUNO INTERNAZIONALE GOLDWING ITALIA.

Venerdì – 16 giugno 2023 Ridendo con Heidi e la Vecchia Fattoria- Giornata intera h.

09.00: Apertura iscrizioni h. 13.00: Tour guidato h. 19.00: Chiusura iscrizioni – Cena h.

20.30: Parata delle Luci h. 21.00 -22.00: B-Side Party Band h. 24.00: Spaghettata di mezzanotte offerta

Sabato- 17 giugno h. 09:00: Apertura iscrizioni h. 9:30: Tour guidato h. 15.30: Preparazione alla Parata delle Nazioni nell’area del Treffe h. 16.00: Partenza Parata delle Nazioni h. 18.00: Chiusura iscrizioni – Cena h. 20.30: Premiazioni ai partecipanti del 38° International Treffen.

h. 21.00: Serata musicale

Domenica- 18 giugno Arrivederci a tutti i partecipanti. Ci vediamo il prossimo anno!

Il raduno è riservato solo alle moto GoldWing

Per maggiori informazioni:info@gwci.org

DOMENICA 18 PASSO COE RIMPATRIATA MISSILI NIKE E COMMEMORAZIONE 100°AEREONAUTICA

Nella spendida cornice di Base Tuono a Passo Coe Domenica 18 giugno si terrò la 13ç Gara di corsa 13° rimpatriata missili Nike e la commemorazione dei 100 anni dell’Aereonautica, la manifestazione è aperta a tutti gli iscritti al Forum , ai simpatizzanti dell’Aereonautica e ai loro familiari.

Per maggiori informazioni www.basetuono.it DOMENICA 18 GIUGNO

ALT.DELLA VIGOLANA-CENTA S.NICOLO’

AZIENDA PER IL TURISMO ALPE CIMBRA – SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI

34°TROFEO LIVIO CIOLA

Gara di corsa in montagna riservata ai soci CAI e SAT valevole per il 23° trofeo SAT e marcia non competitiva aperta a tutti.

La sezione verserà l’importo ogni atleta in sostegno al progetto di “Helambu Arcobaleno” per il sostegno all’istruzione e all’assistenza sanitaria in alcuni piccoli villaggi di montagna in Nepal. 10,00€ per i minori di 18 anni

La SAT sezione Centa san Nicolò propone una marcia non competitiva aperta a tutti. Contemporaneamente alla gara si svolge anche la marcia non competitiva alla quale possono iscriversi tutti. Per partecipare non serve il certificato medico sportivo e non verrà stilata classifica. Il percorso, di circa 7 km con partenza da Centa San Nicolò si snoda su strada passando dai masi Staoderi, Maccani, Menegoi e Sindech, dopo aver attraversato la statale della Fricca, segue il sentiero Sat E442 fino al traguardo situato al Rifugio Cararota – Livio Ciola.

Maggiori informazioni: www.circuitosatcorsainmontagna.it

MUSEI – MOSTRE – ESPOSIZIONI FOLGARIA. CASA MUSEO CIRILLO GROTT. Mostra permanente delle opere presso la casa natale dell’artista a Guardia. Aperta tutti i giorni con orario nei giorni feriali 10.00-12.00 e nei giorni festivi 10.00-18.00. Per gruppi organizzati è necessaria la prenotazione. Info: tel. 0464 721638 www.cirillogrott.com

BASE TUONO. Aperto il weekend e i festivi dalle 10.00 alle 17.00 Info: tel. 348 1943926 www.basetuono.it

LAVARONE MUSEO DEL MIELE. Aperto su prenotazione. Info tel. 0464 783315 www.museodelmiele.com

MOSTRA PERMANENTE DI FOTOGRAFIE “PAESAGGI, FLORA E FAUNA DELL’ALPE CIMBRA” di Roberto Piccinini. Cartoleria Robertoldi, Lavarone Cappella. Aperto in orario di apertura negozio.

FORTE MUSEO BELVEDERE GSCHWENT. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Info e prenotazioni tel. 0464 780005 – 349 5025998 www.fortebelvedere.org.

LUSERNA CENTRO DOCUMENTAZIONE LUSERNA. Aperto tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00. Info tel. 0464789638 www.lusern.it

VIGOLANA CASA NATALE DI SANTA PAOLINA

La casa natale di Santa Paolina si trova poco distante dal centro storico di Vigolo Vattaro. Da Santa Paolina si prendono cura le Piccole suore dell’Immacolata Concezione, appartenenti all’ordine fondato dalla santa in Brasile, che giunsero a Vigolo negli anni ’80.

Aperta su richiesta. Info 0461 848350 oppure info@vigolana.com Tutte le info su www.alpecimbra.it