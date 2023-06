PAT * TURISMO TRENTINO: « INCONTRO GIUNTA PAT – TRENTINO MARKETING – PRESIDENTI APT, FOCUS SU INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ »

15.28 - giovedì 1 giugno 2023

Il punto sui progetti e le prospettive nell’incontro fra la Giunta provinciale, Trentino Marketing e i presidenti delle Apt. Al centro innovazione, valore, sostenibilità. Turismo, le strategie di sistema per la crescita del settore.

Turismo: una tematica trasversale che tocca tanto l’economia quanto l’ambiente, ma anche sanità, welfare, formazione, trasporti, foreste, piste ciclabili, urbanistica, edilizia e che richiede un impegno coordinato per accompagnare una strategia di crescita orientata ad innovazione, valore, sostenibilità. Questo il tema affrontato oggi nell’incontro fra la Giunta provinciale, il cda di Trentino Marketing e i presidenti delle Apt del Trentino, in occasione della seduta dell’esecutivo oggi nella sede della società di sistema. Un momento utile per fare il punto sugli obiettivi di sviluppo del comparto, che puntano su qualità dell’offerta, fidelizzazione, allungamento della stagione, nonché per discutere dei problemi e delle soluzioni in prospettiva.Dopo l’introduzione dell’assessore provinciale al turismo Roberto Failoni, che ha ringraziato i presidenti delle Apt trentine per la presenza e Trentino Marketing anche per l’ospitalità, è stato lasciato spazio all’illustrazione degli obiettivi strategici di TM per lo sviluppo del settore.

Il presidente Gianni Battaiola e l’amministratore delegato Maurizio Rossini hanno evidenziato le finalità strategiche e l’ampio insieme di progetti avviati sul territorio. Gli obiettivi, hanno precisato, sono quelli di migliorare la qualità delle esperienze nelle stagioni ‘classiche’, estate e inverno, e di rendere sempre più attrattivo il Trentino nelle ‘belle stagioni’, cioè proseguire l’impegno sulla destagionalizzazione. Si lavora per creare, a parità di numeri delle presenze, maggiore valore, fidelizzazione e permanenza media, puntando su un grande numero di progettualità messe in campo in sinergia fra operatori, Apt, amministrazioni locali e realtà interambito.

Tanti gli ambiti di azione: ad esempio nuovi servizi per la mobilità pubblica, gestione innovativa dei servizi per aumentare la qualità dell’esperienza offerta all’ospite, accessibilità, coinvolgimento dell’ospite, sensibilizzazione sui temi ambientali e tanto altro.

Ne è seguito il confronto con gli esponenti della Giunta, oltre a Failoni il presidente Maurizio Fugatti, il vicepresidente Mario Tonina, gli assessori Giulia Zanotelli e Stefania Segnana. Presenti alla prima parte dei lavori anche gli assessori Mirko Bisesti e Achille Spinelli.

Molti, come detto, i temi affrontati: le soluzioni per la mobilità e i trasporti, la tutela di un ambiente unico come quello trentino, l’accessibilità degli alloggi nelle zone turistiche, l’informazione agli ospiti sul tema dei grandi carnivori, gli investimenti nella formazione per i giovani e gli operatori, il rapporto con l’agricoltura e le eccellenze del territorio, la presenza dei servizi per sanità e welfare, gli investimenti per servizi e infrastrutture.

Evidenziata infine l’esigenza di accompagnare con un impegno coordinato e condiviso sulle soluzioni per accompagnare le potenzialità di crescita di un settore che è tornato a livelli pre-Covid e che sta registrando performance positive, destinate a poter evolvere ancora.

All’incontro erano presenti anche Luciano Rizzi, Presidente Apt Val di Sole nonché presidente del Consorzio delle Apt trentine e componente del cda di TM, Elisa Maccagni (cda di TM), Silvio Rigatti (Presidente Apt Garda Dolomiti), Lorenzo Paoli (Presidente Apt Val di Non), Denis Pasqualin (Presidente Apt Valsugana), Michele Viola (Presidente Apt Paganella), Paolo Gilmozzi (Presidente Apt Val di Fiemme), Franco Bertagnolli (Presidente Apt Trento-monte Bondone).

È stata l’occasione per presentare alla Giunta il Consorzio delle Apt, nato in seguito alla legge provinciale sul turismo, per dare una rappresentanza unitaria alle 12 realtà sul territorio, nonché per discutere dei diversi problemi e delle soluzioni seguendo un approccio condiviso. Tra i temi evidenziati i trasporti, la fattibilità di nuovi percorsi per le bici d’estate e a piedi d’inverno, l’accessibilità degli alloggi per chi lavora sul territorio.