RIVA DEL GARDA FIERECONGRESSI SPA * “EXPO RIVA SCHUH E GARDABAGS“: « 1.300 ESPOSITORI, ATTESI 350 TOP BUYER INTERNAZIONALI (17-20/6) »

16.32 - giovedì 15 giugno 2023

Expo Riva Schuh & Gardabags da tutto esaurito. Appuntamento a Riva del Garda dal 17 al 20 giugno. Più di 1300 gli espositori, le aziende rappresentate e i brand, provenienti da 42 Paesi. Con una significativa presenza di personalità istituzionali e leader di settore, che animeranno i quattro giorni di fiera grazie a panel dedicati al mondo delle calzature, borse e accessori. Numeri importanti, messi sul tavolo dalla 99esima edizione di Expo Riva Schuh & Gardabags, in programma a Riva del Garda dal 17 al 20 giugno. Dai Market Focus dedicati all’incontro tra buyer ed espositori, all’Innovation Village Retail, con le innovazioni del settore proposte da sei Startup, fino al Summit, con sfide e opportunità del post-pandemia.

La 99esima edizione di Expo Riva Schuh e Gardabags, in programma dal 17 al 20 giugno prossimi, torna a Riva del Garda con numeri già significativi. Sono oltre 1.300 gli espositori, le aziende rappresentate e i brand presenti, provenienti da 42 Paesi, che esporranno le nuove collezioni primavera/estate 2024 e i trend invernali per il riassortimento. Tutto esaurito il Quartiere Fieristico, ripopolato anche nei due padiglioni rimasti chiusi nel dopo-pandemia, al quale si aggiungono alcuni hotel rivani, dove undici espositori accoglieranno i buyer in location prestigiose e più raccolte.

Tra le presenze in fiera, alcune Nazioni mai rappresentate prima e alcuni piacevoli ritorni, quali Giappone, Nepal, Repubblica Ceca, Messico e Malesia. Massiccia la presenza del mondo della produzione cinese: il 34% delle aziende provengono dal distretto Fujian; il 27% dal Zhejiang; il 26% dal Guangdong; il 4,83% dall’ Anhui; il 3% dal Sichuan; l’1,93% dal Jiangsu; l’1,44% da Hong Kong e lo 0,96% dallo Shandong. Per quanto riguarda le borse, la più alta rappresentanza proviene dal distretto del Guangdong (81%).

Quanto ai visitatori, le aspettative sono ottime: ad oggi le registrazioni (non ancora complete) parlano di presenze da 103 Nazioni, su cui spiccano Italia, Germania, Spagna e Inghilterra, ma è da segnalare anche la presenza di compratori provenienti dall’Africa, in particolare dal Nord Africa, soprattutto Egitto, e dall’Africa centrale, con una numerosa delegazione proveniente dal Kenya. Corposa anche la presenza di compratori provenienti dal Sud America. Attesi oltre 350 top buyer di livello internazionale, pronti a farsi un’idea sulle prossime tendenze moda durante la prima manifestazione di settore che, come da tradizione, aprirà la stagione commerciale dell’estate 2024. In crescita la presenza di importanti istituzioni di settore; non mancheranno i vertici delle associazioni di categoria a rappresentanza dei maggiori distretti di produzione mondiale del settore, tra cui Cina, Europa, India, America Latina, Pakistan, Turchia e Vietnam.

La manifestazione verrà inaugurata sabato 17 giugno, alle ore 11, nel Teatro del padiglione D, alla presenza di molte personalità istituzionali di rilievo. Tra gli interventi in programma, quello di Enrico Cietta, Presidente del Comitato Scientifico di Expo Riva Schuh & Gardabags, che proporrà una riflessione dal titolo “Come sta rispondendo l’industria calzaturiera all’era della post-globalizzazione”

Molti sono gli eventi che arricchiranno le giornate di fiera, a partire dai Market Focus, momenti di incontro esclusivi e riservati tra espositori e compratori, che si concentreranno su alcuni Paesi, quali America Latina, Kenya, Nord Europa e Stati Uniti.

In fiera anche l’Innovation Village Retail, un villaggio espositivo dedicato all’innovazione nel retail aperto a startup, aziende, istituzioni e professionisti del mondo della produzione e distribuzione, pensato per condividere la cultura dell’innovazione e le migliori soluzioni a supporto del comparto. Con le startup che si confronteranno per vincere la ‘Startup Competition’, così da aggiudicarsi la partecipazione all’edizione numero 100 della fiera, in programma dal 13 al 16 gennaio 2024. Domenica 18 giugno Expo Riva Schuh & Gardabags ospiterà anche il Summit promosso da CIFA – Confederation of International Footwear Association, che per la prima volta in Europa metterà a confronto personalità di spicco del settore sul tema “Incontro tra domanda e offerta: sfide e opportunità nel post-pandemia tra tendenze dei consumatori e la supply chain. I leader dell’industria calzaturiera a confronto sul futuro del sourcing”. Moderato da William Wong, membro del Comitato Scientifico di Expo Riva Schuh & Gardabags, il Summit ha lo scopo di riunire associazioni di produttori asiatici con quelle di rivenditori internazionali e retailer, per poter discutere le sfide e le opportunità del mercato post-pandemia, e vedrà la partecipazione di esponenti di spicco provenienti dalla Cina, ma anche da Giappone, Pakistan, Vietnam, India, Stati Uniti e Spagna.

Massima l’attenzione al tema della sostenibilità, con Expo Riva Schuh & Gardabags che ha messo in campo diverse iniziative concrete: l’utilizzo di moquette fornite da un’azienda certificata che, a fine evento, recupera tutto il materiale riciclabile (più del 50% di quello utilizzato) per reinserirlo nel proprio processo produttivo; l’adesione al progetto ‘Food for Good’ che permette di recuperare e destinare ai bisognosi il cibo che non viene consumato durante i giorni di manifestazione; l’utilizzo di stoviglie compostabili nei luoghi di ristoro e sempre più avanzate forme di differenziazione dei rifiuti destinati al riciclo E l’offerta di allestimenti green per gli stand degli espositori. E’ stato ulteriormente intensificato il servizio di navette gratuite che collegano il Quartiere Fieristico al centro città, agli hotel sedi di manifestazione e ai Paesi limitrofi (Arco, Torbole e Nago), oltre che gli shuttle da/per i maggiori aeroporti del nord Italia. Azioni concrete e tangibili che crescono e si evolvono edizione dopo edizione così da favorire incontri di business sempre più proficui e rispettosi di persone e ambiente.