LUCA ZAIA * VENETO – VIABILITÀ: « “CAV“ UN FIORE ALL’OCCHIELLO DELLE NOSTRE INFRASTRUTTURE, LA MOSSA DI SALVINI VERSO L’UE APRE PROSPETTIVE DI SVILUPPO »

23.08 - venerdì 09 dicembre 2022

Ringrazio il Ministro Salvini per la solerzia con cui ha tradotto in atti concreti uno dei temi più rilevanti per la mobilità in Veneto, del quale avevamo parlato nel nostro recente incontro. CAV è un fiore all’occhiello delle nostre infrastrutture viarie e questa mossa del Ministro verso l’Ue apre prospettive straordinarie di sviluppo.