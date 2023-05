CAMPOBASE TRENTINO * GRANDI CARNIVORI: « CONSERVARE LA BIODIVERSITÀ È UN VALORE, MA NON A DISCAPITO DELLE POPOLAZIONI ALPINE »

15.49 - sabato 20 maggio 2023

Conservare la biodiversità è un valore ma non a discapito della sicurezza e delle attività tradizionali delle popolazioni alpine. A chi oggi è a capo delle Istituzioni spetta un ruolo di serietà con la responsabilità di abbandonare i proclami per adottare i necessari e possibili provvedimenti. La questione dei grandi carnivori nel nostro territorio richiede una precisa e concreta strategia da parte delle Pubbliche Istituzioni.

In Trentino essa è esplosa in particolare dopo la tragedia di Caldes. Ma è ugualmente avvertita dalle popolazioni di tutto l’arco Alpino, che manifestano forti preoccupazioni per la sicurezza delle persone e per la continuità delle forme di vita sociale ed economica nelle zone di Montagna.

Conservare la biodiversità è un valore – che le genti di montagna hanno sempre coltivato – ma tale valore deve essere collocato nella giusta posizione rispetto al preminente diritto alla sicurezza ed alle attività tradizionali delle popolazioni alpine.

Campobase Trentino non ha alcun dubbio al riguardo e condivide pienamente il disagio e la crescente preoccupazione delle comunità delle valli rispetto alla presenza di orsi e lupi. I primi reintrodotti in Trentino con un Progetto deciso nella Legislatura 1993/1998 a guida autonomista ed evidentemente oggi sfuggito di mano; i secondi sempre più presenti in Trentino e in altre regioni alpine dopo la approvazione delle normative europee di tutela recepite dagli Stati Nazionali, tra cui l’Italia.

Campobase Tentino sostiene senza esitazioni la necessità di adottare provvedimenti adeguati, razionali ed efficaci.

A chi oggi è a capo delle Istituzioni locali compete di dare risposte e di adottare tali provvedimenti. Esistono già normative che lo consentono, come bene ha chiarito l’ex Presidente Ugo Rossi. E se serve, con urgenza, possono e devono essere costruite intese ulteriori con lo Stato.

Questo compete a chi governa oggi, anche in Trentino. Lanciare proclami tanto altisonanti, quanto inefficaci, difronte alla gente giustamente sempre più preoccupata – come è accaduto anche sabato in Piazza Dante – non è comportamento da “governatori” ma da politicanti alla ricerca di effimeri consensi e di comodi alibi.

