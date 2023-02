APT VALSUGANA (TN) * “UNA STELLA PER SAN VALENTINO“: « UN’ESPERIENZA IN COPPIA PER SCOPRIRE TUTTO SUI CORPI CELESTI, A CASTELLO TESINO (14/2 – 19.00) »

19.03 - domenica 5 febbraio 2023

Quest’anno a San Valentino dedica una Stella a chi ami. Un’esperienza in coppia per scoprire tutto sui corpi celesti UNA STELLA PER SAN VALENTINO. Categoria: Visite guidate Località: Castello Tesino- Data: Dal 14 febbraio 2023 al 14 febbraio 2023. L’Unione Astrofili Tesino e Valsugana organizza una serata per le coppie di innamorati per il 14 febbraio 2023 presso l’Osservatorio Astronomico del Celado a partire dalle ore 19.00.

Un regalo speciale per una persona speciale…

Una visita personalizzata per ciascuna coppia della durata di 20 minuti con gli esperti astrofili, che prevede:

– accoglienza e consegna della pergamena personalizzata con la dedica al tuo / alla tua innamorato/a

– fotografia di coppia con sfondo astronomico, che verrà poi inviata per mail

– spiegazione su come individuare la stella scelta

– osservazione della stella e di un altro corpo celeste al telescopio da 80 cm dell’Osservatorio del Celado, uno dei più grandi d’Italia

Chi vorrà alle ore 22.30, concluse le visite riservate a ciascuna coppia, potrà ritornare in Osservatorio per approfondire alcune tematiche astronomiche, soddisfare curiosità sul nostro telescopio e in caso di cielo sereno osservare altri corpi celesti.

La tua dedica sarà pubblicata sul sito dell’Osservatorio Astronomico

Tariffa: 25 € a coppia

Prenotazione obbligatoria entro il 12/02 al link

Per prenotare compila il modulo al link sopra indicato, scegliendo – dopo aver selezionato la data del 14 febbraio 2023 – l’orario, la stella da dedicare (a scelta da un elenco di stelle luminose del cielo invernale) e il nome della persona a cui dedicare la stella. Riceverei per mail il link per il pagamento con carta di credito.

Se per maltempo o comunque cielo coperto non sarà possibile l’osservazione al telescopio, riceverai un buono per accedere all’osservatorio in altra serata in cui la struttura è aperta al pubblico, da utilizzare entro il 31 agosto 2023. In caso di problemi o per richiedere informazioni puoi scrivere una mail a uatv@osservatoriodelcelado.net