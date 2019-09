GPI – TRENTO * NOMINE CDA: « MATTEO SANTORO DIRETTORE GENERALE, SILVIA ALLEGRI DIRIGENTE PREPOSTO »

Matteo Santoro nominato Direttore Generale, Silvia Allegri nominata Dirigente Preposto.

Il Consiglio di Amministrazione di GPI (GPI:IM), società quotata sul mercato MTA leader nei Sistemi Informativi e Servizi per la Sanità e il Sociale, ha nominato ieri Matteo Santoro Direttore Generale del Gruppo, attribuendogli specifici poteri operativi.

Matteo Santoro ha maturato una consolidata esperienza manageriale nel settore delle tecnologie e dei servizi, con particolare riferimento ai processi produttivi della sanità e del sociale, sia in ambito pubblico che privato. Dipendente dal 2011 di GPI, dal 2014 è Direttore dell’Area Strategica d’Affari «Care».

Il Consiglio, inoltre, preso atto delle dimissioni del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Stefano Corvo, presentate per motivi personali e con effetto dal 1° ottobre prossimo, acquisito il parere obbligatorio del Collegio Sindacale e verificato il possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale, ha deliberato, altresì, di nominare in sua sostituzione Silvia Allegri con effetto dalla stessa data.

Il Consiglio ha espresso il proprio ringraziamento a Stefano Corvo per l’impegno profuso e per il contributo intelligente e professionale prestato in questi anni in favore della Società.

Silvia Allegri ha maturato una decennale esperienza nel campo della consulenza aziendale, con specifico riguardo a M&A, IPO, debt advisory nonché in valutazioni aziendali, redazione di business plan e modelli finanziari. Nell’ultimo triennio è stata Group CFO di un importante gruppo industriale operante nel settore manifatturiero.

