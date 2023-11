GIUNTA REGIONALE TN-AA/SÜDTIROL * ELIMINAZIONE VIOLENZA CONTRO LE DONNE: « “IL GIRASOLE SPEZZATO“, L’OPERA IN FERRO BATTUTO DI LUCIANO ZANON »

17.07 - venerdì 24 novembre 2023

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della Violenza contro le donne la Regione ha inaugurato oggi un’installazione fuori dall’aula del Consiglio denominata: “Perche sia davvero l’ultima!”. L’opera è stata posizionata al centro della sala antistante la buvette del Consiglio per volontà dell’Assessora Regionale al Patrimonio di Waltraud Deeg e dalla Presidenza del Consiglio Regionale di Josef Noggler.

Si tratta di un’opera d’arte in ferro battuto di Luciano Zanon “Il girasole spezzato” coperto da un drappo rosso, il bollettino di guerra delle donne uccise nel 2023, due poltroncine di Fortunato Depero che sostengono due quadri, uno raffigurante due scarpe rosse di Elena Sechei e l’altro una piccola panchina rossa di Mauro Ambrosi. La composizione d’opere, oggetto di grande interesse, rimarrà a monito imperituro anche lunedì 27 in occasione del primo Consiglio Regionale come occasione per sottolineare questa grave ed evidente recrudescenza di comportamenti violenti e criminali che stanno sempre più permeando la vita delle donne e di tutti noi, in una sede istituzionale che non può sottrarsi da un forte impegno nel contrastarli.