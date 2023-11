QUESTURA DI TRENTO * CONTROLLO TERRITORIO: « ATTEGGIAMENTI INTIMIDATORI VERSO LA POPOLAZIONE, FERMATI A CARISOLO SEI MINORENNI »

16.34 - venerdì 24 novembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Questura di Trento: operazione straordinaria di controllo del territorio. Un servizio ad alto impatto è stato effettuato nel Comune di Carisolo in cui è stato impiegato personale di questa Squadra Mobile, del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, della Squadra Cinofili di Padova, della Stazione Carabinieri di Carisolo e di quelle limitrofe, nonché due unità della Polizia Locale di Pinzolo.

L’attività svolta trae origine da segnalazioni pervenute in Questura, effettuate da alcuni cittadini del luogo, anche per il tramite dei canali social dedicati, in cui è stato rappresentata la persistente presenza di un gruppo di giovanissimi che creavano quotidiano disagio alla popolazione del paese con atti ed atteggiamenti intimidatori e privi di qualsivoglia forma di educazione e rispetto altrui.

Nel sopraggiungere nei luoghi dove il gruppo dei ragazzi era stato segnalato, alla vista degli equipaggi impiegati, gli stessi si sono dati a precipitosa fuga tentando di dileguarsi nelle vie del paese. Immediatamente raggiunto il gruppetto, composto da sei minorenni, è stato fermato e sottoposto a controllo di Polizia.

Nel tentativo di fuggire uno dei minori era stato visto disfarsi di sostanza stupefacente, poi recuperata grazie all’unità cinofila, si trattava di un involucro contenente 3,94 grammi di Hashish. Il minore è stato quindi sanzionato per la violazione all’art. 75 del D.P.R. 300 del 1990 per poi essere riaffidato ai genitori. Altro involucro di sostanza stupefacente contenente 5,5 grammi sempre di Hashish è stato sequestrato durante il servizio a carico di ignoti. Nel contempo sono stati controllati tre esercizi pubblici ed identificate altre 34 persone di cui 5 minori.