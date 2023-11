CENTRO DI SOLIDARIETÀ * APERTURA EMPORIO SOLIDALE: « SERVIZIO DISTRIBUZIONE GENERI PRIMA NECESSITA, PER PERSONE VULNERABILI »

16.26 - venerdì 24 novembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Venerdi 24 Novembre 2023 alle ore 11.00 nei locali in Via Melta, 22 a Trento si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell’Emporio Solidale del Centro Solidarieta di Trento. Il progetto è stato illustrato dalla responsabile CdS Eloisa Modena a cui è seguito il saluto dell’assessore al welfare del Comune di Trento Alberto Pedrotti, un commento e la benedizione dei locali da parte di don Mauro Leonardelli, delegato dell’Area testimonianza e impegno sociale dell’Arcidiocesi di Trento.

Obbiettivo del Centro di Solidarietà nella creazione dell’emporio è contrastare la poverta alimentare delle famiglie con figli minori, anziani e disabili della provincia di Trento garantendo l’accesso ai beni di prima necessità. L’emporio solidale, con annesso spazio di ascolto, è un luogo dove le persone in condizione di vulnerabilità possono effettuare la spesa alimentare grazie ad un sistema a punti senza scambio di denaro e sentirsi accolte e supportate.

L’Emporio è ubicato all’interno del Centro di Solidarieta di Trento, che dal 1996 lotta contro la povertà, è stato allestito con l’aiuto di volontarie soci, con il sostegno di Itas Mutua e Metalsistem e viene gestito dai volontari stessi del CdS. E’ un progetto di solidarietà sociale che prevede un servizio di distribuzione di generi di prima necessita, organizzato come un vero e proprio supermercato ma senza l’utilizzo di denaro, all’interno del quale le persone possono reperire, in modo autonomo e secondo le loro esigenze, prodotti alimentari e non, utilizzando una tessera punti studiata sulla base della composizione famigliare e dell’ISEE.

L’Emporio Solidale è aperto a partire da novembre ed è rivolto a tutte le famiglie del Comune di Trento, e zone limitrofe, in carico al CdS.