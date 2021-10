APSS TRENTINO * SANITARI NON VACCINÀTI: « CONCLUSO L’ITER DI SOSPENSIONE CHE SI RIPERCUOTERÀ SU ALCUNE UNITÀ OPERATIVE, MA L’OBIETTIVO È GARANTIRE LE ATTIVITÀ SANITARIE »

Si è concluso l’iter previsto dalla normativa che prevede la sospensione dall’esercizio della professione degli operatori sanitari non vaccinati. I numeri si sono molto ridotti rispetto al dato iniziale in cui ad un primo esame erano emersi circa duemila operatori non in regola con la vaccinazione.

Per quanto riguarda la prima tranche di persone che lavorano in Apss su 117 soggetti sospesi attualmente sono 94 quelli tutt’ora sospesi poiché gli altri hanno scelto di aderire alla vaccinazione.

Per quanto riguarda la seconda tranche di accertamenti, che si chiude oggi, è stato accertato l’inadempimento vaccinale per 150 operatori di Apss, 47 dei quali non sono attualmente in servizio per vari motivi e per 236 operatori sanitari non di Apss.

Nel dettaglio, per quanto riguarda gli operatori di Apss si tratta di 5 medici, 62 infermieri, 28 tecnici sanitari, un’ostetrica, due psicologi e 52 operatori socio sanitari.

Le sospensioni dal lavoro verranno consegnate brevi manu con un colloquio per cercare fino all’ultimo di convincere i sanitari alla vaccinazione.

La vaccinazione rimane un dovere etico e morale per un professionista prima ancora di essere un obbligo di legge. Queste sospensioni si ripercuoteranno in particolare su alcune unità operative ma Apss conta riuscire a garantire nel complesso le attività sanitarie.