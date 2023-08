COPPOLA (EUROPA VERDE) * FEMMINICIDI ROVERETO (TN): « BASTA TRAGEDIE ANNUNCIATE, CHI HA DISTRUTTO L’ACCOGLIENZA DIFFUSA È IL VERO COLPEVOLE »

12.05 - lunedì 7 agosto 2023

Chi ha distrutto l’accoglienza diffusa, che manteneva un controllo anche sui migranti problematici e con problemi psichici, e ha buttato allo sbaraglio decine di persone uscite da ogni contesto sociale inclusivo è il vero colpevole dei gravissimi fatti di sangue accaduti a Rovereto. La Lega che è responsabile dello sfascio Trentino ora si straccia le vesti. Ipocrisia e malafede.

Queste tragedie hanno un nome e un cognome e non è quello del sindaco di Rovereto, come affermato dalle “anime belle” della Lega e del centro destra.

Ma più in generale, come è possibile che queste persone, spesso segnalate per violenza, siano comunque lasciate libere di macchiarsi di delitti atroci? Cosa si sta facendo per prevenire? Sono troppe le donne uccise, troppe le richieste di aiuto non adeguatamente e tempestivamente raccolte. Tutti siamo consapevoli che oltre al controllo che devono esercitare le forze dell’ ordine, le Asl a cui arrivano le segnalazioni di disagio, il lavoro lodevole e difficile dei volontari di strada, i luoghi sono davvero tutelati quando sono vivi e vissuti, perché allora viene esercitato il controllo sociale da parte di tutta la comunità.

L’estate, in particolare, dovrebbe essere un occasione per organizzare attività all’ aperto, anche nella fascia serale, proprio dove maggiori sono i rischi di appropriazione del territorio da parte della piccola malavita o di individui violenti o con disturbi psichici e del comportamento. Facciamo in modo che il sacrificio di questa povera signora e delle altre vittime di femminicidio, diventi occasione di confronto tra le istituzioni per un cambio di passo ormai improcrastinabile. La vita è troppo preziosa per essere lasciata al caso e all’ ignominia di una tragedia probabilmente annunciata.

Lucia Coppola

consigliera provinciale Europa Verde