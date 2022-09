CENTROSANTACHIARA.IT * “TRENTO MUSICANTICA 2022”: « AL VIA IL 13/9, 36ESIMA EDIZIONE, PRIMO APPUNTAMENTO LA CONFERENZA-CONCERTO DI GIUSEPPE CALLIARI – LAURENCE FEININGER »

09.51 - domenica 11 settembre 2022

Prende il via martedì 13 settembre la 36esima edizione di Trento Musicantica, rassegna di concerti e incontri organizzata dal Centro Servizi Culturali Santa Chiara e dal Centro di eccellenza Laurence K.J. Feininger. In programma fino al 6 dicembre e intitolato Paradisi portae, il Festival presenta un articolato calendario di eventi con sede in luoghi storici e di particolare bellezza del capoluogo trentino.

Il primo appuntamento della rassegna è la conferenza-concerto con la presentazione del volume di Giuseppe Calliari Laurence Feininger. Un cammino di vita alla ricerca del sublime tra arte, musica e fede. Frutto della collaborazione editoriale tra il Centro di eccellenza Laurence K.J. Feininger e la Fondazione Museo Storico del Trentino, il libro rappresenta la prima biografia completa su Laurence Feininger (1909-1976), sacerdote musicologo, nato in Germania e vissuto quasi ininterrottamente a Trento dal 1938 al 1976.

L’incontro, realizzato in collaborazione con la Fondazione Museo Storico del Trentino, ospita gli interventi di Laura Dal Prà, Direttore del Castello del Buonconsiglio, e di Giuseppe Ferrandi, Direttore Fondazione Museo storico del Trentino, e vede Paola Giacomoni in dialogo con l’autore. Protagonista della parte musicale è il Gruppo vocale Laurence Feininger, impegnato nell’esecuzione di brani tratti dalla Biblioteca musicale Feininger e dai Codici musicali Trentini del Quattrocento.

Figura di eminente studioso e ricercatore, Feininger fu profondo conoscitore della musica liturgica cattolica dal 1200 a tutto il 1600, dedicandosi alla trascrizione e all’edizione delle fonti polifoniche del Quattrocento e, in seguito, alla scoperta della policoralità romana del Seicento. La sua vasta e preziosissima biblioteca musicale, testimonianza della costante ricerca del sublime come strumento di educazione per una nuova umanità, costituisce una delle maggiori biblioteche di musica liturgica; donata alla città di Trento, è conservata al Castello del Buonconsiglio.

L’incontro si offre come prezioso momento di approfondimento di una figura centrale nella storia della musica e consente di poter ascoltare brani di rara esecuzione, accompagnando il pubblico in un territorio di intenso respiro spirituale ed emozionale con partiture di antica e raffinata profondità.

L’appuntamento successivo sarà mercoledì 21 settembre con la prima esecuzione assoluta di Juditha Dubitans, oratorio in tre quadri del compositore Marco Uvietta con un cast di grandi cantanti e virtuosi strumentisti.

Martedì 13 settembre 2022 – ore 18.30 | Trento – Castello del Buonconsiglio, Sala Marangonerie

conferenza – concerto

Presentazione del volume di Giuseppe Calliari

Laurence Feininger. Un cammino di vita alla ricerca del sublime tra arte, musica e fede.

Edizione Fondazione Museo storico del Trentino – FBK 2022.

Interventi di Laura Dal Prà, Giuseppe Ferrandi. Paola Giacomoni dialoga con Giuseppe Calliari.

Musica: Gruppo vocale L. Feininger con brani dalla Biblioteca musicale Feininger e dai Codici musicali Trentini del Quattrocento.

In collaborazione con la Fondazione Museo storico del Trentino