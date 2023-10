TRENTINO EVENTI * “GARDA HALF MARATHON“ * « LA GARA VEDRÀ 4.700 PODISTI SCHIERATI AI NASTRI DI PARTENZA, CON 53 NAZIONI RAPPRESENTATE »

07.41 - domenica 29 ottobre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Garda Trentino Half Marathon da «sold out». Saranno in gara in 4.700, il 49% stranieri. La 21ª Garda Trentino Half Marathon fa registrare il «sold out». Domenica 12 novembre, la gara organizzata dallo staff di Trentino Eventi vedrà 4.700 podisti schierati ai nastri di partenza, con 53 nazioni rappresentate in starting list e atleti provenienti da tutti e cinque i continenti.

I numeri dell’evento sono stati presentati venerdì sera all’Hotel Campagnola di Riva del Garda dal presidente del comitato organizzatore Sandro Poli, che ha voluto in primis ringraziare la nutrita e qualificata pattuglia di volontari (oltre 350 in rappresentanza di 28 associazioni), che hanno contribuito alla crescita della manifestazione nel corso degli anni.

Dei 4.700 partecipanti, 2.700 saranno al via della 21K, mentre 1.400 prenderanno parte alle 10K, con ulteriori 300 e più iscritti alla Run4Fun (sulla distanza di 5 chilometri) e 200 giovani runner impegnati sabato 11 novembre nella vivace gara Kids.

L’aspetto significativo, sottolineato a più riprese da Poli, riguarda la presenza di podisti provenienti dall’estero, visto che gli stranieri rappresentano il 49% dei partecipanti totali, a conferma del grande appeal esercitato dalla sede di gara e dalla qualità dell’organizzazione, capace di allestire anche un servizio transfer dagli aeroporti di Verona e Venezia per portare i propri concorrenti in riva al Lago. Dal punto di vista statistico, inoltre, è particolarmente rilevante la presenza femminile in gara, visto che fra le partecipanti il 43% saranno in quota rosa e il 57% della categoria maschile.

«Avevamo fissato un tetto massimo di 4500 iscritti, che abbiamo raggiunto e superato anzitempo – ha commentato Sandro Poli in sede di presentazione dell’evento -. La nostra gara sta diventando sempre più internazionale: dagli 850 stranieri del 2021 siamo passati ai 2300 e oltre di quest’anno. Ci siamo aperti una nuova finestra sulla Bielorussia, che sarà rappresentata da oltre 600 atleti, con una permanenza media sul territorio di cinque giorni, mentre i tedeschi saranno oltre 500, con 335 ungheresi, 172 austriaci, un centinaio di russi e altrettanti polacchi, giusto per citare alcuni dei Paesi più rappresentati. In chiave futura intendiamo aprirci ad altri mercati e l’obiettivo è quello di raggiungere l’80% dei concorrenti stranieri. Il nostro evento è un veicolo ideale per la promozione del territorio, a cui riusciamo a garantire un importante indotto e ritorno d’immagine».

Poli ha raccolto le strette di mano dei rappresentati delle autorità locali, che hanno preso parte alla conferenza di presentazione, ovvero il sindaco di Arco Alessandro Betta e l’assessore allo sport e al turismo di Arco Dario Ioppi, il sindaco di Dro Claudio Mimiola, l’assessore allo sport del Comune di Riva del Garda Lorenzo Pozzer, il vice presidente dell’Azienda Municipale Sviluppo Arco Renato Miorelli e il presidente dell’Apt Garda Dolomiti Silvio Rigatti, che ha definito la manifestazione «la perla del Garda Trentino».

La Garda Trentino Half Marathon cambiapercorso rispetto al recente passato. «Riproporremo la partenza da Arco, abbracciando tutto il territorio, con l’interessamento di Dro, Torbole e Riva del Garda, sede d’arrivo. Il tracciato costeggerà le rive del Lago in misura ancora maggiore rispetto agli anni scorsi. Una scommessa vinta, stando a quanto dicono i numeri. – ha aggiunto Poli – A rendere sempre più complicato il nostro lavoro è la burocrazia. La legge sullo sport entrata in vigore a inizio luglio è veramente impattante, dato che società come la nostra sono di fatto equiparate a quelle di calcio di serie A.

Abbiamo la fortuna di avere un esercito di 350 volontari, che sono la nostra forza, a cui si aggiunge il contribuito di 50 studenti del progetto alternanza scuola lavoro».

Quartier generale dell’evento, sede della segreteria e dell’area expo, sarà il Casinò Municipale di Arco. La 21K prenderà il via da viale delle Palme ad Arco alle 10.15, dove poco prima (alle 9.30) scatterà anche la 10K. Lo start della Run4Fun ludico motoria di 5 chilometri, invece, verrà dato alle 9 da Torbole (Casa del Dazio). L’arrivo sarà per tutte le gare a Riva del Garda, nell’accogliente spiaggia dei Sabbioni.

Non mancherà il consueto spazio riservato ai baby runner con la gara Kids, che si terrà sabato 11 novembre alle 15 e avrà come teatro un percorso predisposto ad Arco in via Pomerio, nella zona dello stadio.

Guardando ai protagonisti, ci sarà il campione uscente della 21K Jean Marie Vianney Niyomukiza, che nel novembre scorso conquistò la sua prima affermazione a Riva del Garda con il tempo di 1h05’31”. Il burundese, che vanta un personale sulla distanza di 1h01’45”, non avrà vita facile per riconfermarsi, chiamato a vedersela in primis con Bernard Musau Wambua. Lo scorso anno, a Pisa, il classe 1999 keniano fu capace di correre la mezza maratona in 1h00’41”, tempo che rappresenta il suo primato personale. Da tenere d’occhio anche l’altro keniano Patrick Mutunga Mwikya (1h05’24” di personale) e il marocchino Aich Youssef (1h06’26”).

Al femminile, a guidare la pattuglia delle favorite sono le australiane Isabelle Pickett (1h15’34” di personale) e Sarah Short (1h19’35”) e la tedesca Lisa Felicitas Rihm (1h18’52”).