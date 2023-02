CORTE CONTI – PROCURA REGIONALE SEZIONE GIURISDIZIONALE TN-AA/SÜDTIROL * « IL 1/12022 ERANO PENDENTI 1.820 ISTRUTTORIE, DIVENUTE 1.101 IL 31/12/2022 (ARCHIVIATE 801 – 116 NUOVI FASCICOLI) » (REPORT PDF)

10.00 - giovedì 16 febbraio 2023

Oggi, alle ore 10, presso il Salone di rappresentanza di Palazzo Geremia – con apprezzato spirito istituzionale messo a disposizione dal Comune di Trento – si terrà la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario alla presenza del Presidente della Corte dei conti, Guido Carlino, e delle autorità locali.

Nella sua relazione il Procuratore regionale, Gianluca Albo, illustrerà l’attività svolta dalla Procura della Corte dei conti trentina, evidenziando l’impulso dato dall’Ufficio alla realizzazione di un sistema integrato di contrasto alla corruzione, intesa come spreco e distrazione di quelle risorse pubbliche che, invece, per legge e destinazione “naturale”, dovrebbero assicurare il benessere dei cittadini.

In sintesi, il sistema anticorruzione Trentino può contare sulla sinergia tra Procura contabile e Procura ordinaria nonché sul prezioso apporto della Guardia di Finanza e delle altre Forze di Polizia ma non anche sull’adempimento degli obblighi di denuncia del danno erariale e di autotutela, che la legge impone a tutte le Amministrazioni anche a quelle a Statuto speciale come il Trentino AA..

Le amministrazioni provinciali trentine, infatti, risultano tendenzialmente poco inclini a denunciare il danno erariale; a constatazione di ciò è sufficiente rilevare che in tutto il 2022 da esse risultano pervenute complessivamente 79 denunce di danno all’Erario, delle quali, però, 73 costituiscono segnalazione di riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio; ad esse vanno aggiunte 37 denunce pervenute dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS) a cui spetta segnalare le ipotesi di danno scaturenti da errori sanitari.

Nel sistema anticorruzione, un ruolo fondamentale si è assegnato alla formazione delle Forze di Polizia, non solo nella fase dell’accertamento del danno all’erario ma anche in quella antecedente della prevenzione finanziaria, oggi cardine per una reale tutela dello straordinario flusso di risorse destinato anche alla Provincia di Trento dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per il quale, proprio dalla Procura regionale della Corte dei conti di Trento, è stato costituito il NIP (Nucleo Interforze PNRR) che , allo stato, costituisce una realtà unica in Italia.

La relazione del Procuratore regionale è pubblicata sul sito www.corteconti.it

Di seguito si riportano i dati di sintesi.

Il 1° gennaio 2022 erano pendenti 1.820 istruttorie e sono divenute 1.101 il 31.12.2022, dopo averne archiviate 801 e limitato l’apertura delle nuove istruttorie con soli 116 fascicoli incardinati nel 2022 a fronte di una media quinquennale di apertura di 540 fascicoli annui (relativamente al quinquennio 2017-2021).

Inoltre, nell’anno 2022 sono stati depositati:

– 25 inviti a dedurre nei confronti di 69 soggetti per un importo contestato, complessivamente pari a € 7.549.353,35;

– 20 atti di citazione per un valore ponderale di 36 e nei confronti di 54 soggetti per un importo complessivo di € 7.348.439,79;

– 5 atti di riassunzione per un importo complessivo di € 2.135.760,02;

– 1 parere su richiesta di rito abbreviato;

– 6 pareri per rito monitorio;

– 13 ricorsi per resa di conto;

– 54 note per monitoraggio esecuzione;

– 98 solleciti alle amministrazioni per depositare i conti giudiziali relativi all’anno 2020, cui è seguito il deposito di 176 conti giudiziali;

– 5 atti di appello;

– 3 controricorsi per cassazione.

Nel 2022 sono state recuperati “per cassa” i seguenti importi:

– 234.831,11 € in totale, in fase istruttoria;

– 98.815,54 € a seguito di invito a dedurre;

– 631.577,76 € nella fase di esecuzione delle sentenze di condanna;

– 19.878,69 € a seguito di adesione dei convenuti a rito monitorio;

– 886.196,56 € Totale recuperato per cassa nel 2022.