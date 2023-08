ROSSATO (FDI) * BYPASS FERROVIARIO – TRENTO « IMPIANTI SPORTIVI VIA LAVISOTTO, I GENITORI DEI RAGAZZI MI CHIEDONO SICUREZZA PER LA SALUTE »

15.02 - sabato 5 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Bypass ferroviario e impianti sportivi che si affacciano su via Lavisotto, Rossato (FdI): “faccio mia la preoccupazione dei genitori dei ragazzi che praticano sport negli impianti cittadini in prossimità del cantiere”.

Sono stata contattata nelle scorse ore da numerosi genitori di ragazzi che iscritti alle Società Sportive del territorio, frequentano per allenamenti e gare gli impianti sportivi cittadini che si affacciano su via Lavisotto, come ad esempio il Campo Scuola Atletica Leggera “C.Covi e E.Postal”, comunemente conosciuto dalla cittadinanza come Campo Coni. Una richiesta su tutte da parte dei genitori con cui mi sono confrontata, ovvero se vi siano garanzie precise per la salute dei giovani atleti che frequentano l’impianto.

Da madre, comprendo benissimo la preoccupazione dei genitori, ma voglio ricordare che sulla stessa area è presente anche il campo sportivo rionale “Claudio Prada” e nelle immediate vicinanze si trovano l’asilo nido comunale “Orsetto Pandi”, la scuola dell’infanzia “Piccolo Principe” e la scuola primaria “Aldo Schmid”, oltre logicamente ai complessi residenziali e le attività commerciali varie.

Un contesto particolarmente delicato sotto il profilo sanitario dunque, una situazione che merita la massima attenzione e un monitoraggio costante della qualità dell’aria di tutta la zona. Risulterebbe davvero paradossale che le famiglie mandassero i loro ragazzi nelle strutture sportive citate per svolgere della sana attività fisica all’aperto e si ritrovassero inconsapevolmente a respirare magari sostanze dannose per l’organismo.

Respingo al mittente qualsiasi eventuale accusa di eccessivo allarmismo, perché quando parliamo della salute della popolazione tutta e in particolare modo dei nostri figli, nulla può e deve essere sottovalutato o lasciato al caso. La politica ha il dovere di fornire chiarezza e certezze alla popolazione, soprattutto in relazione ad un’opera che fin dalle prime battute si è posta sotto ad una cattiva stella.

Auspico pertanto, alla luce delle richieste che mi sono pervenute, che gli organi Provinciali competenti, provvedano ad installare delle centraline di rilevazione della qualità dell’aria in prossimità dei luoghi sensibili sopra indicati, al fine di garantire un monitoraggio costante e rassicurando al contempo la cittadinanza.

*

Katia Rossato

Consiglio Provincia autonoma Trento (FdI)