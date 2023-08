STEFANO ZAMPERIN (PRESIDENTE METEOTRIVENETO) * MARMOLADA (TN): « PERTURBAZIONE PROVENIENTE DA NORD-OVEST, DA DOMENICA NUOVO CALO TEMPERATURE »

14.32 - sabato 5 agosto 2023

Una perturbazione proveniente da Nord-ovest, sta interessando in queste ore il Nord Italia. I suoi venti hanno permesso di arrivare in centro Italia, formando così una depressione isolata che ci interesserà per almeno 72 ore: in coda, aria fresca di matrice atlantica, tipica del nord Europa che alimenterà rovesci per lo più deboli con alcuni picchi moderati nella giornata di domenica, dove, in serata, è previsto l’ingresso ancora di aria più fresca che potrebbe portare lo zero termico nella mattinata di lunedì intorno ai 2.500 m.

Non è una novità, perché la terza nevicata estiva oltre i 3100 m di quota, la prima sopra i 2.800 m e probabile che domenica notte la neve possa scendere sino ai 2.400 m, cioè sfiorando i passi alpini più alti.

Nella nottata di oggi la prima fase perturbata ha interessato prima il Trentino-Alto Adige, portando la neve intorno ai 2.700 m ad Est e i 2.900 m ad Ovest. Si sono registrate per ora, delle temperature minime di -2°C a 3.343 m in Punta Penia in Marmolada sino ai -0,2°C del Sass Pordoi 2.950 m. Più a ovest, Cima Paganella 2125 m si è fermata in un ragguardevole +4,5°C contro i +5,4°C di Passo Rolle 1.980 m. A Passo Carlo Magno, appena a nord di Madonna di Campiglio la minima è scesa a +9,4°C.

In Marmolada ed al Piz Boè sono scesi almeno 20 cm di neve. È atteso un nuovo calo delle temperature da domenica, mentre la prossima settimana dovrebbe ritornare il sole ma con una spiccata instabilità diurna, tipica del periodo estivo.

Stefano Zamperin

Presidente Associazione Odv Meteotriveneto

Nella: foto – Punta Penia – Marmolada oggi 5 agosto 2023

