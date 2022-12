MUSE – TRENTO * ICOM ITALIA: « MICHELE LANZINGER È IL NUOVO PRESIDENTE, AL CENTRO DELLE PRIORITÀ SOSTENIBILITÀ E SVILUPPO LOCALE »

17.51 - martedì 06 dicembre 2022

Michele Lanzinger è il nuovo presidente di ICOM Italia. Resterà in carica per il triennio 2022 – 2025: “Al centro delle priorità di mandato, il ruolo attivo dei musei per la sostenibilità e lo sviluppo locale”. Il direttore del MUSE – Museo delle Scienze di Trento è il nuovo presidente del Comitato Nazionale italiano di ICOM – International Council of Museums, il principale network mondiale di musei e professionisti museali. Il nuovo incarico è arrivato al termine dell’Assemblea elettiva di ICOM Italia, tenutasi a Roma il 2 e 3 dicembre 2022, che ha visto l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri.

L’impegno come presidente per il mandato 2022 – 2025, spiega il direttore del MUSE Michele Lanzinger, “insisterà innanzitutto sulla promozione dei musei per un loro ruolo sempre più attivo e rilevante all’interno delle loro comunità di riferimento ed operare come agenti di sviluppo locale con l’attenzione alla sostenibilità nella sua declinazione ambientale, socio-culturale, economica. Sarà dedicata attenzione alle relazioni con le amministrazioni e la politica a partire dal favorire l’adozione della recentissima nuova definizione ICOM di museo e di fornire la massima disponibilità a sostenere il percorso di affermazione del Sistema Museale Nazionale. Sul fronte museologico si impegnerà a fornire stimoli e materiali per migliorare il management interno prestando attenzione alla rendicontazione in termini di accountability e della sua comunicazione verso gli utenti e gli stakeholder pubblici e privati”.

Si darà inoltre sostegno alle iniziative finalizzate a sempre meglio qualificare la figura del professionista dei musei promuovendo una dimensione di formazione continua nonché sostenendo iniziative pensate anche per i Soci studenti e provvedendo all’attuazione di progetti collaborativi e di scambio di buone pratiche tra gli associati tenendo conto anche alle professionalità operanti nell’ampio contesto dell’azione culturale. Saranno sostenuti con particolare energia i Coordinamenti Regionali, riconoscendo la loro funzione in quanto articolazioni fondamentali per lo sviluppo delle relazioni di ICOM Italia con i territori e le Commissioni Tematiche e i Gruppi di Lavoro in quanto laboratori e antenne sulla museologia contemporanea anche grazie ai collegamenti con i Comitati Internazionali di ICOM.

“La candidatura alla Presidenza di ICOM Italia – conclude Lanzinger – è nata dal desiderio di mettere in gioco lo stesso entusiasmo che ha caratterizzato la mia oramai lunga carriera professionale come direttore del Museo delle Scienze di Trento, compresi i dieci anni dedicati alla ideazione, realizzazione e infine direzione del MUSE, del quale si celebreranno nel 2023 i primi 10 anni di attività. Da tenere presente, inoltre, la mia vicinanza all’ICOM per via dei due doppi cicli di presenza nel Consiglio Direttivo”.

Michele Lanzinger subentra ad Adele Maresca Compagna, già Responsabile ricerche e pubblicazioni dell’Ufficio studi del MiC, che resta come vicepresidente. Eletti consiglieri: Martina De Luca, Responsabile formazione della Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturale, Tiziana Maffei, Direttore della Reggia di Caserta e già presidente di ICOM Italia, Anna Maria Marras, Ricercatrice in Biblioteconomia e archivistica all’Università di Torino, Antonella Pinna, Dirigente Servizio Valorizzazione risorse culturali, Musei, archivi e biblioteche della Regione Umbria, Margherita Sani, già funzionario Settore Patrimonio Culturale Regione Emilia-Romagna, Project Coordinator NEMO Network of European Museum Organisation, Daniela Tisi, dirigente settore Beni e Attività culturali della Regione Marche, Babet Trevisan, Responsabile del Museo e delle Manifestazioni Culturali della Fondazione Querini Stampalia.