PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * MEZZOLOMBARDO: « SOPRALLUOGO DEL PRESIDENTE FUGATTI, NUOVE OPERE PUBBLICHE PER LO SVILUPPO DEL COMUNE ROTALIANO »

Mezzolombardo, nuove opere pubbliche per lo sviluppo del comune rotaliano.Sopralluogo del presidente Maurizio Fugatti.

La messa in sicurezza dell’area sportiva del Comune, una nuova rotatoria all’ingresso del paese in prossimità della zona industriale, la riqualificazione energetica della palestra comunale e il potenziamento dell’istituto Martino Martini. Queste le principali opere pubbliche che il sindaco di Mezzolombardo, Christian Girardi, ha presentato oggi al presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, nel corso di un incontro che si è tenuto in Municipio. Insieme al presidente, per una prima valutazione di massima tecnico-finanziaria dei progetti erano presenti per la Provincia anche i dirigenti Mario Monaco del Servizio dell’APOP e Giovanni Gardelli dell’Umst enti locali.

La proposta avanzata dal sindaco, che ha effettuato alcuni sopralluoghi insieme al presidente Fugatti, è quella di definire con la Provincia un Accordo di Programma per la realizzazione di queste opere a carattere sovracomunale. Fra gli interventi che l’amministrazione del Comune rotaliano intende realizzare anche un parcheggio interrato presso il presidio ospedaliero e la messa in sicurezza di un percorso ciclo pedonale a sud del paese.

Fra i temi discussi anche la possibilità di potenziare l’istituto Martino Martini, cresciuto molto negli ultimi anni in termini di iscritti, eventualmente utilizzando l’edificio ex Cason, ora usato come sede distaccata del Martini. Terminati i sopralluoghi, saranno ora effettuate una serie di valutazioni di carattere tecnico e finanziario per redigere i contenuti dell’Accordo di Programma proposto dall’amministrazione di Mezzolombardo.