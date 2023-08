ROSSATO (FDI) * PUNTO PRELIEVI POVO (TN): « AUSPICO LA RIAPERTURA AL TERMINE DEL PERIODO ESTIVO, PER LE ESIGENZE DI ANZIANI E PERSONE FRAGILI »

09.39 - venerdì 11 agosto 2023

Punto Prelievi Povo, Rossato (FdI): “Auspico la riapertura al termine del periodo estivo, per andare incontro alle esigenze di anziani, persone fragili e ammalate”. Negli scorsi mesi, a seguito di varie segnalazioni giunte alla sottoscritta da parte dei cittadini, mi sono occupata più volte della chiusura del Punto Prelievi di Povo, situato presso l’APSP Margherita Grazioli: chiuso a causa delle restrizioni dovute all’emergenza Covid-19, riaperto nel maggio 2021 per un breve periodo solo su prenotazione e poi chiuso nuovamente per la mancanza di personale atto a garantirne l’apertura. La necessità di tornare a parlare di questo tema è dovuta la fatto che, se prima sul sito dell’Apss campeggiava la scritta “il Punto prelievi è momentaneamente chiuso per carenza di personale infermieristico”, al momento in cui si scrive, essa è stata sostituita dalla ben più esplicita – e preoccupante, soprattutto per i cittadini del sobborgo di Trento e delle zone limitrofe che hanno sempre apprezzato i servizi dell’ambulatorio – “CHIUSO”.

Si evidenzia tuttavia che, rispondendo ad un’interrogazione della sottoscritta, presentata lo scorso marzo, l’Assessore Segnana scriveva che “è confermata l’intenzione di riaprire il servizio del punto prelievi dell’APSP di Povo, che risultava particolarmente apprezzato dagli utenti del sobborgo prima della chiusura prevista dalle restrizioni imposte dal virus SARS-CoV-2, non appena ci sarà la disponibilità del personale necessario, attualmente impegnato in servizi di assistenza agli anziani ospiti della struttura”. Dopo aver ricordato che la dotazione di personale infermieristico risulta – ad oggi – adeguata, l’Assessore elencava una serie di ragioni che non consentivano di procedere nell’immediato con la riapertura del Punto Prelievi per esterni al fine di garantire la continuità assistenziale in RSA, rimandando “al termine del periodo estivo la valutazione della fattibilità della riapertura del Punto Prelievi di Povo”.

L’auspicio della sottoscritta è che, vista l’imminente chiusura del periodo estivo, si possa finalmente addivenire alla riapertura di questo servizio, che assume particolare rilevanza specialmente per anziani, persone fragili e ammalate.

Cons. Katia Rossato

Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia