PAT * MALTEMPO: « DALLA TARDA MATTINATA LE PRECIPITAZIONI IN ESAURIMENTO DA OVEST, QUOTA NEVE A 2.500 METRI »

10.09 - venerdì 3 novembre 2023

Maltempo: dalla tarda mattinata le precipitazioni in esaurimento da ovest. Negli ultimi 2 giorni sono caduti mediamente 50 – 100 mm di pioggia e localmente di più, con il massimo di 133 mm a Tremalzo. La quota neve, inizialmente oltre i 1800 m circa e localmente a quote inferiori, si è repentinamente innalzata oltre 2500 m al tardo pomeriggio sera di ieri per poi calare gradualmente nella scorsa notte.

Dopo una breve pausa nella serata di ieri, nella notte le precipitazioni sono riprese seppur in modo discontinuo ma localmente anche a carattere di rovescio o isolato temporale. La quota neve si è gradualmente abbassata fino a circa 1500 – 1700 m o a quote inferiori, specie sui settori a nord e nelle vallate a ovest. Nelle prossime ore saranno ancora possibili precipitazioni sparse ed intermittenti. Dalla tarda mattinata le precipitazioni si esauriranno a cominciare da ovest con locali e temporanei rinforzi dei venti da nord. Nella prossima notte Meteotrentino prevede una bassa probabilità di precipitazioni con temperature in calo. Tra sabato e domenica sono probabili moderate precipitazioni con la quota neve inizialmente oltre i 1500 m in aumento.

Prosegue da parte del sistema della Protezione civile l’attività di presidio del territorio, in particolare dei corsi d’acqua e dei versanti. Per quanto riguarda i Vigili del Fuoco, dalle 20.00 di ieri alle 8.00 di oggi alla centrale operativa sono arrivate 109 chiamate per 55 eventi che hanno richiesto l’attivazione di personale, tra Vigili del fuoco e appartenenti ad altri settori; sono stati allertati in tutto 56 Corpi dei Vigili del fuoco tra permanenti e volontari. Verso le 20.30 è stato attivato il filtro laico della CUE per un paio d’ore (sistema per la gestione speditiva delle chiamate).

Questa mattina, dopo un sopralluogo da terra e con l’elicottero da parte di un geologo, è stata riaperta la SP 90 Destra Adige che era stata chiusa nella notte tra Romagnano e Aldeno a causa di crolli rocciosi. Durante la notte i geologi della Provincia sono stati impegnati in alcuni interventi di verifica di situazioni di potenziale rischio, per crolli, trasporti di detriti e smottamenti. L’attività proseguirà oggi e nei prossimi giorni.

E’ ancora operativa la “Sala di piena” per il monitoraggio costante della situazione dei corsi d’acqua, in particolare per quanto riguarda il fiume Adige.

Per quanto riguarda la viabilità si raccomanda prudenza e moderazione della velocità per presenza di irregolarità del piano viabile, diversi ruscellamenti e/o ristagni d’acqua in carreggiata, soprattutto nei sottopassi.

Nelle località montane è fortemente raccomandato l’utilizzo di pneumatici invernali o catene montate in presenza di neve.

A seguire il dettaglio della situazione delle strade di competenza provinciale alle ore 09.20.

Strade sett 1 – ALTA VALSUGANA – ALTOPIANO FOLGARIA – LAVARONE – LUSERNA e di PINE’

Tutte le strade sono aperte.

SS 349 Val d’Assa Pedemontana Costo – Nevicata in corso al passo Vezzena, con accumulo di 5 cm di neve fresca.

Strade sett 2A BASSA VALSUGANA – TESINO

CHIUSA sottopasso SP 61 in loc. Villa Agendo, per allagamento.

Chiusura invernale della SP 31 del Passo Manghen dal km 17+000 al km 31+500.

Le restanti strade sono tutte aperte.

Strade sett 2B PRIMIERO

Tutte le strade sono aperte.

Quota neve 1600 m slm, quantità non significative.

Strade sett 3 VALLI DI CEMBRA, FIEMME E FASSA

CHIUSA SS 50 al km 105+800 in località Forte Buso, Comune di Predazzo, per abbondanti ruscellamenti che attraversano la sede stradale.

CHIUSA SP 71 al km 15+200 località Sevignano, Comune di Segonzano, per smottamento.

CHIUSA la SP 31 del Manghen dal km 32+500 al km 38+550 per pericolo smottamenti.

SS 612 della Val di Cembra permane senso unico alternato per smottamenti al km 3+400 loc. Maso Franchi e al km 7+400 loc. Ceola.

Quota neve 1400 m slm, quantitativi non significativi

Le restanti strade sono tutte aperte.

Strade sett 4 – TRENTO – MONTE BONDONE – PAGANELLA

CHIUSA la galleria di Chiusole, lungo la SP 90 Destra Adige, per ristagno d’acqua in carreggiata. Deviazione in loco.

Tutte le restanti strade sono aperte.

SP 85 del Monte Bondone circa 5 cm di neve in loc. Viote.

Strade sett 5A – VALLE DI NON

Permane CHIUSA precauzionale SP 14 del lago di Tovel in località Santa Emerenziana al km 1,530 circa per pericolo caduta sassi.

SP 73 Destra Anaunia: permane senso unico alternato causa smottamento al km 4,000 circa, nel comune di Denno.

Le restanti strade sono tutte aperte.

Strade sett 5b – VALLE DI SOLE

Tutte le strade sono aperte.

Si segnala diffusa presenza di buche nella pavimentazione.

Quota neve 1200 m slm. Passo del Tonale caduti circa 40 cm di neve.

Strade sett 6 – CHIESE, GIUDICARIE, RENDENA

Tutte le strade sono aperte.

Sulla SS237 del Caffaro a Cologna, senso unico alternato all’occorrenza, per lavori in corso.

Strade sett 7 – ALTO GARDA E LEDRO

Permane CHIUSA della SP 48 del Monte Velo in località Gazzi per smottamento.

CHIUSA la SP 245 di Santa Massenza per caduta massi. Ispezione del geologo in corso.

Riapertura della SS 240 di Loppio e Val di Ledro nel tratto Ampola Storo prevista dopo le 9:30, completata la pulizia della piattaforma.

Le restanti strade sono tutte aperte.

Strade sett 8 – VALLAGARINA

CHIUSA lungo la SS 240 var – la galleria di Tierno nel senso di marcia verso Riva del Garda, per allagamento in carreggiata, deviazione in loco attraverso l’abitato di Mori, presumibilmente verrà aperta verso le ore 10:00.

CHIUSA SP 20 del Lago di Cei, nel comune di Villalagarina, al km 5,000 circa, per marcato ruscellamento in carreggiata.

SP 3 del Monte Baldo, istituzione di senso unico alternato al km 1,000 circa, a monte di Mori, per smottamento.

Le restanti strade sono tutte aperte.