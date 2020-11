MORANDUZZO (LEGA) * VIADOTTO CANOVA: « BENE LA CONFERMA DA PARTE DEL PRESIDENTE FUGATTI DELLO STANZIAMENTO DI 49 MLN PER AVVIARE I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE »

“Bene la conferma da parte del Presidente Fugatti – in risposta all’interrogazione presentata dal sottoscritto – dello stanziamento di 49 milioni di Euro per avviare i lavori di ristrutturazione generale del viadotto di Canova a Trento. Si tratta di un intervento importante, che segue la messa in sicurezza già realizzata nel corso dell’anno.

Infatti, i lavori di Somma Urgenza per il rinforzo del sistema di appoggio delle travi del Viadotto di Canova al km 382+124 della SS12 dell’Abetone e del Brennero, nel comune di Trento (opera S-917) sono stati ultimati in data 15 luglio 2020. Al contempo – in attesa della ristrutturazione generale del viadotto – è stato previsto di intervenire su 14 pulvini con urgenza. Confidiamo che l’attività dell’amministrazione provinciale possa procedere con celerità così come avvenuto in passato. Con l’occasione approfittiamo per ringraziare il Presidente Fugatti e l’intera Giunta per il lavoro fatto.

Questo quanto dichiarato in una nota dal Consigliere provinciale Devid Moranduzzo.