PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * BRENNERO-FORTEZZA: « PER LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN PONTE, CHIUSA LA TRATTA FERROVIARIA DAL 2 ALL’8 AGOSTO »

Il tratto ferroviario Brennero-Fortezza chiuso dal 2 all’8 agosto. La tratta ferroviaria Brennero-Fortezza sarà chiusa per alcuni giorni dal 2 agosto per la costruzione di un ponte tra Campo di Trens e Brunico.

Da lunedì 2 fino a domenica 8 agosto 2021 compresa, la tratta ferroviaria tra Brennero e Fortezza sarà completamente chiusa per i lavori di costruzione di un ponte ferroviario tra Campo di Trens e Vipiteno, programmati dalla società di gestione della rete ferroviaria di RFI. I lavori di manutenzione e ristrutturazione sono indispensabili per qualsiasi infrastruttura, soprattutto lungo l’asse di traffico europeo molto utilizzato come la linea ferroviaria del Brennero.

Buona parte dei lavori di ispezione e manutenzione ordinaria lungo le linee ferroviarie vengono effettuati di notte. Tuttavia, alcune ispezioni e lavori di costruzione importanti sono possibili solo durante il giorno o richiedono una chiusura della linea ferroviaria per diversi giorni.

Agosto: meno passeggeri e meno treni merci

Le ferrovie hanno scelto agosto per la ristrutturazione complessiva del ponte ferroviario sotto Castel Sprechenstein, perché in questo periodo sono chiuse le scuole ed in base all’esperienza anche il traffico merci è notevolmente ridotto a causa delle vacanze estive. Anche nell’agosto del 2018 la linea ferroviaria del Brennero è stata chiusa in più tratti per alcuni giorni a causa di lavori di costruzione e manutenzione sul Virgolo a Sud della stazione di Bolzano, sul Passo del Brennero, al tunnel ferroviario di Fleres e sul versante nord-tirolese tra Innsbruck e Steinach.

Servizi sostitutivi dei treni

In accordo con il Commissario del governo e tutti gli organismi coinvolti, il Dipartimento per la mobilità della Provincia sta attualmente organizzando i servizi sostitutivi del treno e prendendo tutte le disposizioni per accogliere i passeggeri e i viaggiatori nel miglior modo possibile.

Le fermate degli autobus sostitutivi per i treni EC saranno allestite in via Garibaldi a Bolzano. Le biciclette ivi parcheggiate devono quindi essere momentaneamente rimosse. I proprietari sono pregati di rimuovere anticipatamente le biciclette, comunque entro la metà di luglio, e di utilizzare i parcheggi nelle vicinanze. In caso contrario, il Comune di Bolzano provvederà alla rimozione temporanea delle biciclette a partire dal 20 luglio.

Informazioni:

Per i passeggeri del trasporto regionale

Il servizio sostitutivo ferroviario per i treni regionali (100E) sarà organizzato tra Fortezza e il Brennero, per alcuni treni espressi regionali il servizio sostitutivo sarà esteso a Bolzano.

Gli autobus sostitutivi delle ferrovie regionali fermano presso le stazioni, con le seguenti eccezioni: a Campo di Trens viene utilizzata solo la fermata dell’autobus sulla Via Brennero, a Chiusa la stazione degli autobus e alla stazione di Bolzano il binario “Est A” davanti al Palazzo provinciale 2, di fronte all’edificio della stazione.

Durante questo periodo non ci saranno collegamenti ferroviari tra Fortezza e Bolzano.

Non è possibile portare con sé le biciclette sugli autobus del servizio sostitutivo ferroviario.

Per passeggeri a lunga percorrenza (EC Eurocity)

Gli autobus sostitutivi per i treni a lunga percorrenza coprono le seguenti tratte senza fermate intermedie: Innsbruck – Bolzano e Innsbruck-Fortezza.

Partenza degli autobus sostitutivi: a Bolzano gli autobus sostitutivi per i treni EC fermano in via Garibaldi, cioè parallela al binario di testa 1A della stazione ferroviaria di Bolzano.

A Fortezza gli autobus fermano in via Stazione e a Innsbruck al punto di carico presso la stazione ferroviaria principale.

Nella tratta Bolzano-Brennero durante la chiusura del traffico, i biglietti Eurocity con partenza e arrivo Bressanone, Fortezza o Brennero sono validi anche nel traffico regionale sui treni R e sugli autobus del servizio sostitutivo ferroviario 100E.

I treni Railjet Bolzano-Vienna (RJX 184/185) verranno cancellati senza sostituzione durante il periodo di sospensione. La coppia di treni EC86/EC87 (da/per Venezia) sarà deviata via Tarvisio.

Non è possibile portare con sé le biciclette sugli autobus del servizio sostitutivo ferroviario.