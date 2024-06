SAT – SOCIETÀ ALPINISTI TRIDENTINI * “VIA FERRATA BOCCHETTE ALTE”: «APERTA FINO A DOMENICA 15/9, POI CHIUDERÀ PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA»

15.04 - sabato 15 giugno 2024

“Via Ferrata delle Bocchette Alte”. Aperta fino a domenica 15 settembre, poi chiuderà per manutenzione straordinaria. Resterà aperto fino dalla mezzanotte di DOMENICA 15 SETTEMBRE 2024 il tracciato O305A denominato “Via Ferrata delle Bocchette Alte”, poi sarà ufficialmente e tassativamente chiuso al transito fino a fine ottobre o comunque fino a fine lavori.

La via ferrata che collega il versante Ovest di Cima Molveno con la Bocca di Tuckett verrà infatti chiusa dalla Bocca di Tuckett (in corrispondenza del bivio con i tracciati O303 ed O305) fino alla Bocchetta Bassa dei Massodi (in corrispondenza del bivio con il tracciato O396) per lavori di manutenzione straordinaria.

Rimarrà invece aperto il tratto di tracciato O305A che dalla Bocchetta bassa dei Massodi prosegue fino al Versante Ovest di Cima Molveno (in corrispondenza del bivio con i tracciati O323 ed O305C).

Per una corretta ed aggiornata situazione inerente le chiusure dei tracciati SAT si invita alla consultazione della cartografia dedicata https://www.sat.tn.it/sentieri/mappa-sentieri/ dove sono indicati i tracciati o le porzioni di tracciato chiuse al transito.