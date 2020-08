AGIRE PER IL TRENTINO * ELEZIONI COMUNALI 2020: « ANNA VALLI CANDIDATA AD AVIO NELLA LISTA “AVIO FORTE” A SOSTEGNO DI IVANO FRACCHETTI »

Elezioni Comunali, Anna Valli (AGIRE) candidata ad Avio nella lista “Avio ForTe” a sostegno di Ivano Fracchetti.

Alle elezioni comunali che si terranno ad Avio il 20 e 21 settembre 2020 la Coordinatrice territoriale di AGIRE per il Trentino per la Vallagarina Anna Valli scenderà in campo con la lista civica “Avio ForTe” a sostegno del candidato Sindaco Ivano Fracchetti.

Consigliera comunale uscente ad Avio e candidata alle scorse elezioni provinciali del 2018 all’interno della lista di AGIRE per il Trentino, Valli è imprenditrice nel campo della pelletteria da oltre 25 anni e titolare dell’impresa “Anna Valli – Pelletteria”. Da sempre appassionata al mondo dello sport – in particolare a quelli di montagna – è stata per molti anni presidente di un’associazione sportiva locale e Consigliera S.A.T.

Soddisfatto il Segretario Politico di AGIRE Claudio Cia che commenta: “Anna è un’imprenditrice di successo che ha scelto di impegnarsi in politica, per portare avanti con intelligenza e tenacia le istanze della sua gente. Nel pieno della crisi Covid-19 ha saputo convertire la propria azienda verso la produzione di mascherine in tessuto lavabili e quindi riutilizzabili. Questo in un’ottica green, visto che purtroppo molte mascherine usa e getta vengono abbandonate per strada, nei campi, nei boschi con un grande danno ambientale. Credo che se il 20 e 21 settembre i cittadini di Avio la premieranno nuovamente troveranno – da parte di Anna – competenza ed innovazione al proprio servizio, le stesse qualità che ogni giorno Anna mette con passione nel proprio lavoro”.