GUGLIELMI – FASSA * INAUGURAZIONE ANNO SCOLASTICO: « AUGURO PROFICUO STUDIO, DI PERSONA LO AVREI FATTO AL LICEO ARTISTICO DI SèN JAN MA A QUALCUNO è SFUGGITO FARE UNA TELEFONATA »

Voglio anche io augurare a tutti gli studenti di ogni ordine e grado un proficuo ed entusiasmante anno scolastico. Lo avrei fatto con maggior piacere ieri, nella nuova sede del liceo artistico di Sèn Jan di Fassa.

La scuola dove anche mio padre, nell’edificio precedente a quello appena ristrutturato (e che verrà inaugurato nella primavera prossima) ha studiato, dove i miei compagni di infanzia hanno frequentato le lezioni; in quella scuola appena rinnovata dalla Provincia Autonoma di Trento, dove ieri diverse istituzioni scolastiche, politiche e religiose hanno portato il loro saluto e la loro “benedizione”.

Ecco ragazzi, il mio, se vorrete lo leggerete qua, giacché (senza pensare male) a qualcuno è sfuggito di fare un semplice colpo di telefono, cosa peraltro perpetuata negli scorsi mesi quando, sia da scuola che da comune, mi si chiedeva d’attivarmi celermente (cosa che ho fatto) affinché quell’anno scolastico inaugurato ieri potesse svolgersi proprio nella nuova, innovativa e tecnologica sede.

Un edificio più che all’avanguardia, studiato e progettato proprio per quelle necessità che non una semplice scuola ma il glorioso istituto d’arte, ora liceo artistico, nella nostra Val di Fassa meritava di avere.

Sfruttatelo, vivetelo, fatelo vostro assieme alle esperienze, agli incontri ed alle amicizie che in questo luogo nasceranno e non vi abbandoneranno mai!

Dal mio canto, piccioni viaggiatori con inviti dispersi a parte, continuo e continuerò ad impegnarmi per l’istruzione fassana: è di pochi giorni fa l’impegno della Provincia per l’acquisto di una nuova, più decorosa e definitiva sede anche del collegio per lo ski college di Fassa.

Perché la politica non può e non deve dimenticarsi delle nuove generazioni, delle loro menti e dei loro sogni, ma anche e soprattutto della loro istruzione e che questa venga garantita attraverso strumenti e locazioni dignitose e corrispondenti alle necessità dei loro fruitori.

Buon anno scolastico a Voi ragazzi, ai vostri Docenti e a tutto il Personale ausiliario.

Luca Guglielmi

Consigliere Provinciale ladino