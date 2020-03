CGIL CISL UIL – TRENTINO * CASE DI RIPOSO TERRITORIALI: « SUBITO UN COMITATO PROVINCIALE CON LE OOSS, OBBLIGATORIO SOSTENERE I LAVORATORI »

COSI NON VA, E’ NECESSARIO UN CAMBIO DI PASSO. Subito un Comitato Provinciale con le OO.SS.: obbligatorio sostenere i lavoratori.

ll sistema sanitario e socio sanitario assistenziale è allo stremo sul territorio: occorre una presa d’atto significativa per mettere in assoluta evidenza questioni che non consentono più strategie a tentoni ma risposte inequivocabili, per dire a coloro in prima linea che tutti i soggetti istituzionalmente preposti si stanno occupando di loro. Il contagio resta alto seppure in lieve flessione e questo vuol dire che la pressione su sanità e case di riposo non diminuirà affatto né a breve anzi, continuerà ad aumentare, con la tenuta psicologica oltre che fisica degli operatori a forte rischio.

“E’ allarme drammatico quello che ci arriva attraverso le segnalazione da parte dei lavoratori sulla carenza di Dispositivi di protezione individuale adeguati nella case di riposo sparse sul territorio, in un quadro generale non rassicurante sul dilagare del contagio, anche con un aumento dello stato delle assenze per malattia”. Cosi FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, che aggiungono:

“L’emergenza deve essere gestita anche attraverso procedure automatiche e risolutive, compresa una scala di priorità e un tavolo unico”. Così Luigi Diaspro, Giuseppe Pallanch, Marcella Tomasi, rispettivamente segretari della Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl , e i rispettivi responsabili di settore Piersanti, Pecoraro, Aichner, che aggiungono: “Ma anche forti lacune sul coordinamento delle procedure per controllare il personale sanitario che è stato contagiato da Covid-19, sulle risorse messe in campo dai soggetti pubblici e privati coinvolti”.

La situazione nelle Rsa trentine è difficile, con diversi i casi di contagio all’interno delle strutture tra ospiti e operatori che, seppure in quarantena, devono continuare ad assicurare i servizi. Le segnalazioni arrivano in particolare dalle case di riposo di Canal San Bovo, Pergine e Gardolo, Pellizzano, Mezzolombardo e Ledro, Levico, Arco, Dro, Riva del Garda, Rovereto, Pieve di Bono, Bleggio, Storo, Pinzolo, Predazzo, Brentonico e Cles.

“Alcune criticità emergerebbero anche nelle strutture private assistenziali. E’ necessario – aggiungono i segretari – dare seguito velocemente all’estensione obbligatoria dei tamponi per tutto al personale sanitario e assistenziale impegnato quotidianamente nell’assistenza di persone fragili e maggiormente esposte al rischio contagio. Non è poi accettabile che alcuni infermieri, oss e personale tecnico e ausiliario vengano lasciati nell’incertezza su come e quando ritornare operativi”.

“Il sistema deve garantire i dispositivi di protezione adeguati a partire dalle mascherine FFP2, ma anche la formazione del personale, un supporto per garantire la continuità assistenziale e un aiuto per superare il momento di eventuale pausa perché risultati positivi. Mancano indicazioni uniformi sulle procedure finalizzate al contenimento del contagio”.

Il tema centrale rimane la mancata costituzione di un tavolo di confronto con Provincia, Apss e gli altri soggetti coinvolti nell’emergenza sanitaria che il Sindacato continua ad invocare dall’inizio della crisi e ad oggi completamente disatteso. A livello nazionale è stato siglato il protocollo con il Ministero della Salute che prevede Comitati regionali per la verifica e il monitoraggio della misure di prevenzione e sicurezza per il Covid-19 sui territori.

E’ ora quindi di un cambio di passo. “E’ urgente istituire un Comitato tecnico di confronto con Provincia e Upipa, come previsto dal protocollo nazionale sottoscritto ieri, al fine di analizzare le difficoltà di approvvigionamento dei dispositivi di protezione, quelle organizzativa di alcune strutture e la fragilità di ospiti e operatori che necessitano in questo momento della particolare attenzione di una task force specifica.

Per le Segreterie Provinciali

Diaspro – Piersanti

Per la FP CGIL

Pallanch – Pecoraro

Per la CISL FP

Tomasi – Aichner

Per la UIL FPL