SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * INTERVENTI: « RITROVATO INCOLUME UN UOMO DOPO CHE I FAMILIARI LO AVEVANO PERSO DI VISTA NEI PRESSI DEL DRAGO DI VAIA A LAVARONE / RECUPERATA AUTO FINITA IN UN DIRUPO »

18:26 - 15/01/2022

Ricerca persona a Lavarone: uomo ritrovato incolume. È stato ritrovato incolume intorno alle 16.30 l’uomo – un veneto del 1943 – le cui ricerche erano cominciate dopo che i familiari lo avevano perso di vista nei pressi del Drago di Vaia a Lavarone. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 15.15 dopo i vani tentativi dei familiari di rintracciarlo.

Il Tecnico di Centrale Operativa del Soccorso Alpino e Speleologico, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino centrale, ha chiesto l’intervento della Stazione Altipiani ed ha preallertato il gruppo tecnico Tecnici di Ricerca, le Stazioni di Vallagarina, Pergine, Bassa Valsugana e Arsiero (Soccorso Alpino Veneto). Sette soccorritori, insieme ai Vigili del Fuoco di Lavarone, hanno raggiunto con i mezzi il Drago di Vaia e da lì hanno cominciato a perlustrare le strade e i sentieri limitrofi. Intorno alle 16.30 le ricerche si sono fermate poiché l’uomo è stato trovato da dei passanti nei pressi del lago di Lavarone a diversi chilometri di distanza dal Drago. L’uomo, illeso, è stato accompagnato dai familiari.

In mattinata gli operatori della Stazione di Rabbi del Soccorso Alpino hanno collaborato con i Vigili del Fuoco di Rabbi per recuperare una macchina finita in un dirupo lungo la strada forestale che dalla località Rabbi Fonti porta verso Malga Monte Sole in Val di Rabbi, a causa della strada ghiacciata. Nell’incidente, le tre persone a bordo sono rimaste illese. I soccorritori e i vigili del fuoco si sono portati sul posto con il quad dotato di appositi cingoli invernali. Dopo aver approntato degli ancoraggi e aver installato gli appositi dispositivi di recupero, il mezzo è stato riportato sulla strada forestale e da lì a valle in sicurezza.