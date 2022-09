PD TRENTINO * WELFARE: “ CASE DI RIPOSO, ALLA PAT CHIEDIAMO INTERVENTI SUBITO E RISPOSTE IMMEDIATE “

18.02 - lunedì 19 settembre 2022

L’aumento dell’inflazione e dei costi energetici stanno riversandosi pesantemente soprattutto sui settori più fragili, come quello socio-sanitario, creando situazioni di crescente e drammatica difficoltà.

Per far fronte a queste, nell’estate scorsa la Giunta provinciale ha istituito un fondo di riserva pari a 100 milioni di euro ma, nonostante la situazione continui a peggiorare, nulla è poi stato fatto in concreto, accampando la scusa di attendere le decisioni del governo nazionale. Solo negli scorsi giorni è stato deciso un discutibile “bonus” pari a 180 euro, di vago sapore elettorale ed erogato a pioggia, in netta contraddizione con gli interventi dello Stato che ha adottato sostegni in base al reddito.

Di fronte a questi problemi la Giunta provinciale tace. Tace sempre, anche davanti alle richieste di UPIPA, l’associazione che raccoglie le Case di Riposo del Trentino, che ha denunciato l’inerzia del governo provinciale ed ha chiesto di evitare alle Case di Riposo quegli aumenti indispensabili, che in assenza dell’intervento pubblico vanno a ricadere sulle rette pagate dalle famiglie. Peraltro anche per questi aumenti serve l’autorizzazione della Provincia che invece continua a tacere. Nel frattempo il governo Draghi, con un apposito decreto, ha stanziato risorse in favore della sanità e quindi anche delle Case di Riposo, dimostrando ancora una volta la maggiore celerità dello Stato centrale rispetto all’autonomia speciale.

A fronte di questa incredibile situazione, in data odierna, il Gruppo consiliare provinciale del PD ha depositato una mozione per impegnare la Giunta a rispondere alle richieste di confronto con UPIPA e per intervenire tempestivamente, al fine di coprire gli aumenti legati ai costi energetici ed all’inflazione, prima che questi vengano scaricati sulla famiglie.