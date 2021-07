PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « BOLLETTINO AL 27 LUGLIO / ZERO DECESSI / ZERO NUOVI RICOVERI E NESSUNO IN RIANIMAZIONE / OLTRE 548 MILA LE VACCINAZIONI »

Covid-19: i dati del bollettino Apss del 27 luglio 2021.Zero decessi, zero nuovi ricoveri e nessuno in rianimazione. Oltre 548.000 le vaccinazioni.

Ancora buone notizie sul fronte coronavirus: in Trentino si continuano registrare zero decessi e zero malati covid in rianimazione, come testimonia il bollettino quotidiano diffuso oggi da Apss.

Non ci sono nuovi ricoveri ospedalieri conseguenti ai contagi; ieri c’è stata una dimissione e quindi attualmente i pazienti covid ricoverati sono 6 e i nuovi casi identificati sono asintomatici o pauci-sintomatici: nessuno presenta sintomi severi o critici.

I casi positivi di oggi sono 7 su 406 tamponi molecolari, tutti processati dal laboratorio dell’Azienda sanitaria; sono stati poi rilevati 31 nuovi casi su 1.136 tamponi rapidi antigenici.

La situazione appare confortante – anche se non vanno sottovalutati i rischi legati al contagio e va detto che i casi attualmente attivi in Trentino sono 355 – grazie all’alto numero di vaccini effettuati nel nostro territorio: stamane ne risultavano somministrati 548.618 (di cui 227.732 seconde dosi).

Dei nuovi positivi, 3 hanno tra 3-5 anni, 4 tra 6-10 anni e 9 tra 14-19 anni. Oggi dunque si registrano 16 nuovi casi di bambini e ragazzi in età scolare. Per quanto riguarda le fasce d’età più alte, fra i nuovi positivi 2 hanno tra 60-69 anni, 2 tra 70-79 anni e 2 hanno 80 e più anni. A cittadini Over 80 sono state finora somministrate 66.806 dosi di vaccino, ai cittadini tra i 70-79 anni 88.774 dosi e tra i 60-69 anni 102.783 dosi.