RIFONDAZIONE COMUNISTA E UNIONE POPOLARE DEL TRENTINO * FEMMINICIDI ROVERETO: « DISAGI PSICHICI, DUE OMICIDI ACCOMUNATI DALLA MANCANZA DI INTERVENTO PREVENTIVO »

Due donne uccise brutalmente a Rovereto a pochi giorni di distanza l’una dall’altra: è una notizia che lascia sgomenti.

A parte il dolore pensando a quello che devono avere patito e allo strazio dei loro familiari, non si può non provare anche un senso di indignazione perché entrambi gli omicidi sono accomunati dalla mancanza di intervento preventivo, dall’essere conseguenza di un progressivo arretramento dei servizi di cura e di assistenza alle persone che soffrono di disagi psichici, al punto da diventare socialmente pericolose.

Meno di un mese fa, in una conferenza stampa davanti all’ospedale S. Maria del Carmine, come Unione Popolare e Onda abbiamo voluto richiamare l’attenzione sulla situazione drammatica della Psichiatria a Rovereto, con il Centro di salute mentale costretto a seguire 1.600 pazienti con soli quattro medici. Lasciare persone mentalmente instabili in balia di se stesse, senza punti di riferimento o sottoporre chi le segue a ritmi inaccettabili non può non avere delle conseguenze prima o poi.

Le situazioni di disagio stanno sempre più aumentando ovunque (e assumono dimensioni preoccupanti in particolare tra i giovani), non solo per effetto del Covid, come si dice spesso, ma perché da anni le nostre comunità si sono sempre più disgregate, si sono fatte sempre più competitive, escludenti e le occasioni di socializzazione gratuita e spontanea vanno progressivamente riducendosi. A farne le spese, come sempre, sono gli elementi più deboli, meno attrezzati, che spesso affrontano la frustrazione e le difficoltà con l’abuso di alcool o droga e i comportamenti aggressivi. Capire questo e ripensare molte scelte che si sono compiute e si stanno compiendo nell’ambito della salute pubblica, non è buonismo ma buonsenso.

Rifondazione Comunista – Unione Popolare del Trentino