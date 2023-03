POZZER (EUROPA VERDE ROVERETO) – INTERROGAZIONE * SICUREZZA: « È CONGRUA L’ADERENZA TRA LA SCUOLA E IL DISTRIBUTORE DI CARBURANTI DI VIA CAVOUR? »

17.46 - venerdì 10 marzo 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Interrogazione a risposta scritta. Distributore carburanti aderente a scuola. E’ in via di realizzazione un nuovo centro di istruzione privato, aderente al distributore di carburanti e servizi per l’autotrazione di Via Cavour.

Da quanto è dato sapere già nel prossimo anno scolastico ospiterà le prime classi di alunni.

Richiamando anche le normative del caso, pur sempre in evoluzione, si ritiene che tale vicinanza rivesta una serie di problematicità connesse con la salute e la sicurezza dei bambini e studenti.

La stazione di servizio occupa diverse figure lavorative che nel caso di dismissione dell’impianto verrebbero private dell’occupazione.

Si interroga l’amministrazione per sapere:

– E’ congrua l’aderenza tra la scuola e il distributore di carburanti di Via Cavour?

– Quali previsioni sono attuate, conosciute o concordate per la definizione urbanistica dell’area?

– Che tempi sono previsti per quanto sopra?

– E’ stata prevista un’adeguata valutazione riguardante i posti di lavoro che verrebbero a mancare in conseguenza della chiusura del distributore di carburanti e servizi per l’autotrazione di Via Cavour?

*

Ruggero Pozzer

Europa Verde Rovereto