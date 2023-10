MERCURIO SOCIETÀ COOPERATIVA * UPLOAD ON TOUR: « SECONDA TAPPA A PERGINE VALSUGANA, SUL PALCO DEL FOYER DEL TEATRO LA SPERIMENTAZIONE DEI SO BEAST »

11.06 - martedì 17 ottobre 2023

Dopo il successo del suo primo concerto trentino, con il folto pubblico che alla Bookique di Trento ha assistito all’esibizione del cantautore romano Lepre, l’Upload on Tour approda venerdì 20 ottobre a Pergine, per la seconda delle quattro tappe in provincia di Trento. Headliner dell’appuntamento, che prenderà vita a partire dalle ore 21 nel Foyer del Teatro di Pergine, saranno i So Beast, che, come da tradizione, saranno preceduti sul palco da tre tra i più interessanti progetti musicali dell’Euregio, in rappresentanza dei territori di Trentino, Alto Adige e Tirolo, ovvero ILPALESECHEAMO, mr-selecta e Constance.

Nati dall’incontro tra Katarina Poklepovic e Michele Quadri, entrambi produttori, beat maker, musicisti e compositori di provenienze miste, i So Beast accendono la scintilla del loro dialogo musicale nel 2015, quando, all’interno del circuito del centro sociale bolognese XM24, iniziano a sperimentare in duo, col pianoforte e una drum machine, seguendo un proprio flusso estetico-sonoro. La loro identità stilistica è fatta di sonorità psichedeliche, pop, punk, noise-avantgarde, rap, world music contemporanee, ma mai facile da inscatolare in una categoria definita. Sperimentazione e rivoluzione sono le parole chiave alla base del loro sound, che diventa un vero e proprio approccio esistenziale. Nel dicembre 2016 esce il primo album Kira per l’etichetta indipendente californiana Time Released Sound. Nel 2019 arriva Fit Unformal per la bolognese Oh Dear records e U-Bac, label tedesca. L’anno successivo esce l’EP Superblack per UR-suoni, mentre il 2021 pubblicano alcuni singoli, Punch e Multyplayer (NEEDN’T). Nel 2023 tornano con una nuova produzione, e nel mese di marzo pubblicano il loro ultimo album, BRILLA, per Neednt’ e La Tempesta.

Prima di loro, venerdì 20 ottobre sul palco del Foyer del Teatro di Pergine, ci sarà spazio anche per tre artisti in rappresentanza dei territori di Tirolo, Alto Adige e Trentino, selezionati tra i numerosi iscritti alla piattaforma di UploadSounds. Arriva dal Tirolo, infatti, la cantautrice Constance, che innamorata del pianoforte sin da piccola, impara da autodidatta a suonarlo a soli 6 anni, per poi studiare al conservatorio di Chambéry (Francia). A 15 anni scrive la sua prima canzone: da allora non smette più di comporre. Ha oggi all’attivo più di 70 brani. Tre anni fa registra il mio primo EP in uno studio ad Aosta. Molto interessante è anche il progetto, nato in Trentino, de ILPALESECHEAMO, un trio composto da voce, sintetizzatori e DJ che rappresenta l’evoluzione di progetti precedenti, tra cui l’EP Subalterna (2021). Il disco Una storia italiana, preceduto dai singoli Il mare che i terroni rimpiangono e L’imperdonabile, uscirà a settembre 2023 e racconta l’educazione sentimentale della degenerazione politico – sociale – storico – economica degli ultimi 30 anni in Italia. Infine, A rappresentare l’Alto Adige, infine, sarà mr_selecta, che porterà a Pergine il suo progetto ibrido tra la deep-house e la techno, incentrato in particolare su sonorità ambient-darkish.

I tre progetti, iscritti alla piattaforma di UploadSounds, oltre ad avere l’opportunità di suonare dal vivo a Trento, sono in corsa per essere scelti per la grande finale del contest di UploadSounds 2023. Il concorso si chiuderà sabato 25 novembre con le audizioni finali, durante le quali i 12 finalisti (selezionati da una giuria internazionale composta da professionisti del mondo musicale) si contenderanno i ricchi premi per i primi tre classificati e per il miglior artista under 21, del valore complessivo di 16mila euro. Per partecipare basta iscrivere gratuitamente il proprio progetto musicale alla piattaforma di UploadSounds sul portale www.uploadsounds.eu, entro e non oltre le 23.59 del 5 novembre 2023. Oltre a registrarsi, i musicisti saranno chiamati a caricare sul sito un proprio brano originale.

UploadSounds è un progetto di Mercurio Società Cooperativa, Associazione Be It Verein, PMK e Die Bäckerei, con il sostegno di Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige, Land Tirol, Regione autonoma Trentino – Alto Adige, Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, con il patrocinio di Euregio.