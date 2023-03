COMUNE DI TRENTO * “PIEDIBUS”: « IL PROGETTO ARRIVA A VILLAZZANO E MEANO, ATTIVO DA LUNEDÌ 6 MARZO FINO A FINE MESE »

09.03 - sabato 4 marzo 2023

“Piedibus”: il progetto arriva a Villazzano e Meano. Attivo da lunedì 6 fino a fine mese Arriva a Villazzano e Meano “Piedibus”, il progetto sperimentale che prevede l’accompagnamento dei bambini nei tragitti da casa a scuola da parte di genitori volontari. A partire da lunedì 6 e per tutto il mese di marzo, saranno attive 4 linee, 2 per circoscrizione, che collegheranno la scuola al punto di ritrovo.

Il progetto è realizzato dall’ufficio Politiche giovanili che ne cura gli aspetti organizzativi – distribuzione gilet ad alta visibilità e cappellini, assicurazione – in collaborazione con l’associazione Tre fontane e la cooperativa Adam 099, che si impegnano nel coinvolgimento di cittadini, insegnanti e genitori.

A Meano nelle giornate di lunedì e venerdì è prevista la linea di via del Nogarè, con partenza al punto di ritrovo alle ore 7.45 e transito da Piazza dell’Assunta verso le ore 7.50, mentre il mercoledì e venerdì si potrà percorrere la linea di via dei Palustei, con partenza al punto di ritrovo alle ore 7.45 e transito da Piazza dell’Assunta verso le ore 7.50

A Villazzano, dal lunedì al venerdì, saranno previste la linea di via Valnigra, con partenza dal punto di ritrovo davanti al Campo sportivo Don Orione Spada verso le ore 7.40, e la linea di salita dei Molini, con partenza dal punto di ritrovo davanti al nuovo parcheggio verso le ore 7.45.

Gli interessati possono aderire alla proposta contattando le referenti del progetto.

Per l’associazione Tre Fontane, Giulia e Serena: 340/4128807 – ass.trefontane@gmail.com

Per la Cooperativa ADAM 099, Elisa Bortolotti al numero 346/5033253 oppure la maestra Franca Oriolo referente per la scuola di Meano.

Info: ufficio Politiche giovanili, Daniela Divan: 0461/884136.