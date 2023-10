ALTERNATIVA POPOLARE TRENTINO * DIBATTITO COLDIRETTI: DIVINA, « NECESSARIO CHE AGRICOLTURA, TURISMO E COMMERCIO LAVORINO IN SINERGIA »

07.04 - martedì 17 ottobre 2023

Sergio Divina al dibattito organizzato da Coldiretti: “Necessario che agricoltura, turismo e commercio lavorino in sinergia”. Si è svolto nel tardo pomeriggio di oggi, presso il Centro Congressi Interbrennero, il dibattito elettorale fra i candidati alla presidenza della provincia di Trento organizzato da Coldiretti. Focus dell’incontro, il tema della concertazione attiva, strumento chiave per qualsiasi decisore politico.

«Non è più possibile ragionare a “comparti stagni” – sono state le parole dle presidente di Coldiretti Trento Gianluca Barbacovi – poiché i vari settori, da quello delle infrastrutture alla salvaguardia dei pascoli, dalla ricerca alla gestione dei grandi carnivori, passando per l’innovazione e i temi più sociali, sono tra loro interconnessi e interessati da scelte politiche che sempre più spesso s’intersecano».

«La concertazione dovrebbe essere sempre presente, fra ogni soggetto coinvolto nelle norme che vengono messe a terra. – ha commentato Sergio Divina, candidato presidente di Alternativa Popolare per il Trentino – Negli ultimi anni non è stato purtroppo così, ma questo vale non solo per Coldiretti bensì per tutti i comparti. Prova ne è che chi rappresenta la forza di governo attuale non ha mai voluto partecipare ai confronti: lo ritengo vergognoso e di una grande mancanza di rispetto nei confronti di interlocutori e colleghi. Lasciai la provincia anni fa con bilanci praticamente identici fra Trento e Bolzano, ora invece registriamo ben 3 miliardi di differenza a bilancio: mentre Trento è ferma a 4,6 miliardi, Bolzano se la passa decisamente meglio, a quota 7,6 miliardi. Ciò significa che Bolzano ha fatto investimenti intelligenti con ricadute intelligenti, ma soprattutto che chi fra noi riuscirà ad andare al governo del Trentino troverà purtroppo soltanto macerie».

«Agricoltura significa terreno coltivato, – ha proseguito Divina – terreno coltivato significa ambiente e l’ambiente è una cartolina del territorio che rappresenta. L’attrattività turistica del Trentino e l’agricoltura sono interdipendenti. Agricoltura, turismo e commercio devono costituire, in sinergia, il “brand” Trentino».

Ma per farlo è necessario un ricambio, un passaggio generazionale. «Occorre garantire dei servizi fondamentali – ha continuato Divina – affinché le giovani famiglie decidano di permanere nelle valli o nelle zone più periferiche, garantendo la sopravvivenza di quei piccoli sistemi necessari a salvaguardare i territori di montagna, evitandone non soltanto lo spopolamento ma anche un pericoloso abbandono che si traduce in una minor tutela, garantita invece anche da quei piccoli lavori di manutenzione portati avanti proprio da chi sul territorio decide di restare». La sfida è dunque quella di capire tutte le problematiche, anche le più piccole e apparentemente “minori”, per poter adeguare le norme generalizzare alle necessità reali e concrete degli agricoltori.

«Non possiamo omogeneizzare tutto. – ha concluso Divina – Esistono i grandi e i piccoli produttori, ma su questi ultimi non possiamo caricare tutte le responsabilità. Occorre tarare le decisioni politiche e, in materia agricoltura, ricordare che, come diceva Feuerbach, “siamo quello che mangiamo”. Cibo e agricoltura dunque significano primariamente salute e riguardano pertanto l’intera popolazione trentina».