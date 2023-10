PAT * METEOTRENTINO: « VENERDÌ 20 PREVISTI FORTI VENTI E PRECIPITAZIONI ABBONDANTI »

17.04 - mercoledì 18 ottobre 2023

Nei prossimi giorni è atteso un peggioramento del tempo, specialmente venerdì 20 quando, da mattina a sera, sono previsti forti venti con precipitazioni diffuse e persistenti, a tratti temporalesche, in particolare sui settori occidentali e meridionali. Quel giorno la media attesa varia fra i 60 ed i 90 millimetri, corrispondenti a circa 60 – 90 litri a metro quadro, ma in certe zone il valore potrebbe superare i 120 millimetri.

I venti soffieranno molto forti in montagna dove, soprattutto nelle zone esposte, le raffiche potranno superare i 120 chilometri orari, mentre nelle valli i venti saranno generalmente meno intensi anche se, soprattutto nelle valli orientate nord – sud, potranno localmente superare gli 80 chilometri all’ora.

Alla luce delle previsioni, la Protezione civile del Trentino invita ad adottare azioni preventive in previsione del maltempo. In particolare si consiglia di controllare/rinforzare gli ormeggi delle imbarcazioni sui laghi, controllare ed assicurare i ponteggi, pulire tombini e canali di scolo.