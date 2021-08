CASSA RISPARMIO BOLZANO * SPARKASSE E NET-INSURANCE LANCIANO L’ASSICURAZIONE “”LONG TERM CARE“ PER UNA VECCHIAIA SERENA » *** SPARKASSE UND NET-INSURANCE STARTEN LANGZEITPFLEGEVERSICHERUNG FÜR EINEN ABGESICHERTEN LEBENSABEND

Lunghe liste d’attesa, calo delle risorse pubbliche e rette nelle strutture fino a 4 mila euro mensili: le famiglie spesso utilizzano i risparmi per i loro cari. Nel 2030 un italiano ogni 12 sarà anziano e non autosufficiente. La protezione a lungo periodo con la certezza di una rendita mensile per tutta la vita in caso di non autosufficienza diventa sempre più importante.

Gli over 65 in Italia sono 13,8 milioni, il 23% della popolazione. Nel 2050 si stima che arriveranno a sfiorare i 20 milioni (34% della popolazione). Attualmente sono circa tre milioni gli anziani a necessitare di cure e aiuto costanti, che siano domiciliari o in struttura specializzata. Nel 2050 saranno oltre 8 milioni gli over 80 di cui 5 milioni di non autosufficienti, con un notevole impatto sui bilanci familiari. Infatti, il costo di un’assistenza diurna può superare facilmente i 1000 euro mensili, mentre quello di una residenza privata può costare anche 4000 euro al mese.

Raccogliere la sfida di bisogni sempre più complessi e articolati abbracciando a 360° i temi che riguardano l’età anziana. Sono fattori quali l’aumento della vita media, il basso tasso di natalità, la crescita delle cosiddette famiglie unipersonali e i problemi derivati da un sistema pensionistico fragile a dover essere – obbligatoriamente – presi in considerazione.

La nuova polizza Long Term Care, nata dalla partnership tra Sparkasse e Net Insurance, si inserisce nel mercato delle proposte assicurative proprio come forma di tutela al proprio domani, ovvero è la soluzione concreta a garanzia di una vecchiaia serena al riparo da imprevisti. Si chiama “Protection Vita Serena” e si tratta di una polizza assicurativa che garantisce una rendita fissa fino a 2500 euro mensili in caso di perdita dell’autosufficienza e copre le spese derivanti dall’impossibilità di svolgere autonomamente le normali funzioni della vita quotidiana (azioni semplici come muoversi, lavarsi e mangiare). Tale mancanza di autonomia può insorgere per motivi quali: infortunio, malattia o normale deterioramento delle facoltà psico-fisiche collegato a senescenza. Viene così protetta l’autonomia dell’assicurato e dato un concreto supporto alla famiglia, con la possibilità di integrare anche una garanzia vita. Va considerato, inoltre, che i premi delle LTC sono detraibili al 19% dalle imposte sul reddito.

“La non autosufficienza è una condizione che può riguardare tutte le età e che è determinata da una molteplicità di fattori. In Italia ci sono oltre 3 milioni di persone non autosufficienti che necessitano di cure e assistenza continua che lo Stato non è in grado di garantire e che possono impegnare anche consistentemente il bilancio famigliare, sia in termini di tempo che di spesa. Abbiamo ritenuto necessario cercare delle risposte utili per far fronte a queste difficoltà e oggi con la nuova polizza LTC “Protection Vita Serena” rispondiamo al problema della non autosufficienza con una soluzione che offre una rendita mensile, di un importo che il sottoscrittore può decidere tra un minimo di 500 euro ad un massimo di 2.500 euro, per tutta la vita ad un prezzo fisso mensile. Siamo orgogliosi di essere una delle prime banche territoriali a poter offrire questa interessante proposta ai nostri clienti” così Stefano Broll, Capo Servizio Marketing Prodotti e Campagne della Cassa di Risparmio di Bolzano.

“Sono soddisfatto dell’avvio di questo prodotto che segna l’ingresso ufficiale dell’impresa nel mercato delle coperture long term care. Un passo importante che permette alla Compagnia di ampliare ulteriormente il proprio perimetro d’azione e al tempo stesso innovare la propria value proposition”, ha affermato Stefano Longo, Chief Business Officer di Net Insurance. “Protection Vita Serena” è una soluzione concreta che testimonia ancora una volta la volontà dell’azienda di continuare a investire sulla qualità della propria offerta volta favorire una protezione assicurativa sempre più consapevole”, ha concluso Longo.

Sparkasse und Net-Insurance starten Langzeitpflegeversicherung für einen abgesicherten Lebensabend Lange Wartelisten, Rückgang der öffentlichen Mittel, Kosten in Pflegeheimen, die bis zu 4.000 Euro monatlich betragen können: Familien verwenden ihre Ersparnisse oft für ihre Lieben. Im Jahr 2030 wird jeder zwölfte italienische Staatsbürger alt und pflegebedürftig sein. Eine Langzeitpflegeversicherung, um finanziell unabhängig zu bleiben, wenn aus gesundheitlichen Gründen die Selbständigkeit verlorengeht, wird immer wichtiger. Heute sind in Italien 13,8 Millionen Menschen über 65 Jahre alt; dies entspricht 23% der Bevölkerung. Bis zum Jahr 2050 wird die Zahl auf knapp 20 Millionen ansteigen (34% der Bevölkerung). Gegenwärtig benötigen etwa drei Millionen ältere Menschen regelmäßige Pflege und Unterstützung, sei es zu Hause oder in speziellen Einrichtungen. Im Jahr 2050 werden mehr als acht Millionen Menschen über 80 Jahre alt sein, davon fünf Millionen, die sich nicht selbst versorgen können, mit entsprechenden finanziellen Auswirkungen. Die Kosten für Tagespflege betragen im besten Fall um die 1.000 Euro monatlich, während für die Unterbringung in einem Pflegeheim mit bis zu 4.000 Euro im Monat zu rechnen ist. Es gilt somit, diese Herausforderungen frühzeitig anzugehen. Ursächliche Faktoren sind der Anstieg der durchschnittlichen Lebenserwartung, die niedrige Geburtenrate, die Zunahme sogenannter Einpersonenhaushalte und die unzureichende öffentliche Rente. Die neue Langzeitpflegeversicherung wurde von der Sparkasse in Zusammenarbeit mit ihrem Versicherungspartner Net Insurance entwickelt und bietet den Vorteil, sich vor unvorhergesehenen Kosten zu schützen, die eigene Zukunft abzusichern und sich einen sorgenlosen Lebensabend zu garantieren. „Protection Leben“ ist eine Versicherungspolizze, die eine monatliche Leibrente von bis zu 2.500 Euro bei Verlust der Fähigkeit zur Bewältigung des Alltags garantiert und die Kosten abdeckt, die entstehen, wenn die grundlegenden Alltagstätigkeiten nicht mehr eigenständig ausgeführt werden können (einfache Vorgänge wie Bewegen, Waschen, Essen) bzw. sich aus krankheits-, unfall- 1