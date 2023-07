MUSE – TRENTO * 10 ANNI: « UNA FESTA DI COMPLEANNO CON 10 MILA PERSONE, TRA SPETTACOLI TEATRALI – VIDEOMAPPING – CONCERTO DEI “COLLA ZIO“ » (VIDEO)

17.01 - lunedì 24 luglio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Una festa di compleanno con più di 10 mila persone. Un affetto contagioso che sabato 22 luglio ha abbracciato il museo e il quartiere delle Albere fin dalle prime ore del mattino: le sale, a ingresso gratuito dalle 10 alle 22, sono state esplorate da 4.865 persone, a cui si aggiungono le 707 visitatrici e visitatori che hanno varcato le porte del vicino a Palazzo delle Albere, dove è aperta la mostra “Anima Mundi. La Giostra della vita”, ideata dal presidente MUSE Stefano Zecchi. Anche il programma serale, condito da talk scientifici, spettacoli teatrali e di videomapping, dal concerto dei Colla Zio e dal dj set finale, ha raccolto fino a tarda notte grande partecipazione, registrando un totale di oltre 10 mila presenze su tutto l’arco della giornata. Si tratta dell’evento di maggior affluenza, secondo solo all’inaugurazione del 2013.

Il ringraziamento da parte del Cda, della direzione e di tutto lo staff del museo (più di 120 le persone MUSE che si sono alternate dalle 10 di mattina alle 3 di notte e 40 i volontari) va a tutte le persone che hanno festeggiato con noi questo anniversario, alle amministrazioni, enti e sponsor che ci hanno accompagnato in questi 10 anni e che hanno collaborato alla buona riuscita della festa.

***

LE PROSSIME INIZIATIVE 2023

Le iniziative del decennale del museo non si fermano al 22 luglio, ma continuano tutto l’anno. Sta infatti già prendendo forma la programmazione autunnale: dal ritorno della Notte dei Ricercatori (29 settembre) all’inedita festa “MUSE all nighter” (31 ottobre), un’intera nottata di attività, spettacoli ed esperimenti scientifici in occasione del giorno più pauroso dell’anno.

Per quanto riguarda le mostre, è grande l’attesa per “Sciamani. Comunicare con l’invisibile”, a Palazzo delle Albere dal 24 novembre 2023 al 30 giugno 2024 in collaborazione con Mart, Mets e Fondazione Sergio Poggianella. In inverno è poi in arrivo “Quanto”, viaggio al confine tra la realtà percepita e il mondo microscopico.