ENPA – TRENTINO * INCONTRO CON CONSIGLIERE PAT IVANO JOB: « COESISTENZA UOMO GRANDI CARNIVORI, SOLO IL CONFRONTO PORTA SOLUZIONI EFFICACI »

15.17 - lunedì 24 luglio 2023

Enpa del Trentino ha incontrato il consigliere della PAT Ivano Job su coesistenza fra uomo e grandi carnivori: solo il confronto può portare a soluzioni efficaci e costruttive.

In seguito alla nostra lettera aperta del 20 giugno, abbiamo incontrato il consigliere provinciale Ivano Job, che ha capito lo spirito propositivo con cui gli avevamo rivolto una serie di sollecitazioni in riferimento alla questione della coesistenza fra uomo e grandi carnivori. Quello dell’attenzione verso l’ambiente e verso la biodiversità è un tema trasversale, che può e deve essere affrontato senza pregiudiziali di posizionamento politico, perché interessa tutti, e la sensibilità verso gli animali non conosce colore di casacca: per questo abbiamo risposto subito all’invito e l’ENPA del Trentino è pronto ad incontrarsi con chiunque voglia dialogare per trovare delle soluzioni realizzabili e condivisibili.

Nel corso dell’incontro è stato affrontata in particolare la questione “orsi”, perché è quella che occupa maggiormente le cronache, ma quanto detto vale anche per l’altro grande capitolo della coesistenza, la presenza del lupo. Abbiamo parlato del fatto che bisogna puntare sulla comunicazione e sugli interventi educativi nelle scuole, e che è necessario riunire nuovamente tutti i portatori di interesse intorno ad un tavolo, perché solo il confronto anche duro, ma aperto e corretto, può portare a soluzioni efficaci e costruttive. Noi abbiamo ribadito l’importanza di mettere in atto tutte le iniziative che possono rendere possibile la coesistenza: recuperare il tempo perso non è possibile, ma è necessario non perderne dell’altro, ed ogni momento è perfetto per fare le cose giuste.

li abbiamo riproposto i 7 punti presentati dall’ENPA al Ministro dell’ambiente, Pichetto Fratin, in materia di orsi: 1. Corridoi faunistici, 2. Dispersione delle femmine, 3. Controllo delle nascite, 4. Identificazione degli orsi, 5. Santuari, 6. Metodi dissuasivi, 7. Prevenzione. Inoltre gli abbiamo consegnato una serie di altri punti che riteniamo essenziali affinché in Trentino si possa giungere ad una possibile e positiva coesistenza fra uomo e grandi carnivori. Sempre tenendo presente un punto di partenza imprescindibile in qualunque confronto “vero” e corretto (anche se c’è chi fa finta di dimenticarsene), cioè che i grandi carnivori sono specie protette dalle leggi nazionali e unionali e che non viviamo più nell’ottocento, quindi questi animali non potranno mai più essere sterminati, e che solo attraverso una serie di iniziative condivise si potrà arrivare alla “pace” fra uomo e animali, una condizione positiva che consentirà al Trentino di presentarsi come luogo di convivenza fra uomo e animali, nel rispetto per l’ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi.