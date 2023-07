SOLEO SHOW * CONCORSO MISS ITALIA – SARNONICO: LEONARDI, « LA VINCITRICE È ALEXIA QUAGLIA, 19ENNE BOLZANINA E STUDENTESSA DI LINGUE »

11.14 - lunedì 24 luglio 2023

Complice il meteo clemente e un clima decisamente estivo, domenica 23 luglio, si è svolta la settima tappa del Concorso Nazionale Miss Italia a Sarnonico, nel cuore della Val di Non, presso gli impianti sportivi. Un centro ben attrezzato per offrire ai giovani, e non, una opportunità di svago e di convivialità.

Le ragazze in gara provenienti da tutta la Regione, tra i 17 e i 30 anni, presentate dalla consueta eleganza di Sonia Leonardi, si sono messe in gioco per riuscire a portare a casa la corona e il diritto di accedere alle Finali regionali. La serata si è aperta con la sigla ufficiale di Miss Italia, per proseguire con la sfilata degli abiti da sera e con il classico body istituzionale, per il passaggio davanti alla giuria, presieduta dal Sindaco Emanuela Abram.

La vincitrice, incoronata dal sindaco, dal vicesindaco Carlo Zambonin e dall’assessore Lorenzo Ossana, è la bella diciannovenne bolzanina, Alexia Quaglia. È studentessa di lingue e la sua passione più grande è la danza classica e contemporanea, che pratica a livello agonistico.Il titolo di Miss Rocchetta, seconda classificata è stato conquistato dalla bionda 19enne roveretana Greta Russo anche lei studentessa di scienze dell’educazione.

Terza classificata con la fascia Miss Framesi è la 24enne Nicole Colombai di Mezzocorona. Oltre ad essere una studentessa di psicologia delle risorse umane è anche una ballerina agonista di latino americano. Che si è esibita con il suo ballerino, a votazione avvenuta.

Quarta fascia per la bionda ventitreenne Giulia Gelmetti, originaria di Pietramurata fa l’impiegata a tempo pieno presso uno studio dentistico.

Due parimerito per le quinte classificate, entrambe bolzanine, Anja Lunelli e Alessia Fontana. Anjia è di Laives ed ha vent’anni, studentessa di giurisprudenza, lavora come segretaria presso uno studio notarile. Alessia, 24enne bolzanina è laureata in lettere moderne e pratica pattinaggio artistico su ghiaccio. Ultima ragazza a conquistare la fascia di Miss sesta classificata è la diciottenne bolzanina Ludovica Amenici. Anche lei studentessa del liceo scientifico, ama la danza e il mondo dello spettacolo.

Durante la serata non sono mancati momenti di gioco con i più piccoli, che con la loro spontaneità, frizzantezza e simpatia, hanno rallegrato e intrattenuto il pubblico strappando loro sorrisi ed applausi.

Lo spettacolo, è proseguito con il momento moda, dove in passerella sono stati presentati gli abiti sartoriali realizzati per l’occasione dalla stilista Ivana Penasa della Sartoria Rivablanca di Cles, che in occasione dei suoi 30 anni di attività ha voluto proporre alcuni outfit originali ed esclusivi. Colori, dettagli, fiori, piume sono stati i protagonisti di questo défilé.

Molto gradito l’intervento di Licia Colò, noto volto televisivo amata da grandi e piccini, che frequenta da anni la Val di Non, precisamente Sarnonico dove ha una casa e che ha sottolineano la bellezza del territorio trentino.

Presente come madrina della serata, Francesca Stenghel di Pergine Valsugana, 19 anni, eletta Miss Rocchetta Trentino Alto Adige a Brunico, lo scorso anno ed arrivata poi alle Prefinali Nazionali di Miss Italia.

Ricordiamo anche i prossimi imminenti appuntamenti di luglio ed agosto con le selezioni provinciali della Bellezza: martedì 25 luglio Canazei al Teatro Gran Tobià, sabato 29 luglio a Cortina sulla strada del vino (Bz) Piazza San Martino, domenica 30 luglio a Pinzolo in Piazza Carera e domenica 6 agosto a Spormaggiore in Piazza della Chiesa.

La prima data delle Finali Regionali, a cui le ragazze potranno partecipare sarà l’8 agosto a Fiera di Primiero segue Andalo il 9 agosto, Folgaria il 12 agosto e Lagundo il 15 agosto.

La finalissima Regionale del Concorso Nazionale Miss Italia per eleggere Miss Trentino Alto Adige sarà ospitata per il settimo anno consecutivo in Alto Adige e precisamente nella suggestiva ed elegante Piazza Duomo di Bressanone lunedì 21 agosto.

In questa, che sarà la serata più importante ed attesa, voluta dalla Associazione Turistica e dal Comune di Bressanone, dedicata alla moda e allo spettacolo, verrà eletta la ragazza più bella della nostra Regione, che prenderà la corona di Michelle De Pinto, e che per un anno intero veicolerà la bellezza della nostra Regione in tutta Italia.

Ricordiamo che le iscrizioni sono aperte e gratuite fino a metà agosto per tutte le ragazze dai 17 ai 30 anni di nazionalità o cittadinanza italiana, dando loro l’opportunità di vivere una bella esperienza, da cui potrebbero trarne anche ottime possibilità lavorative. info@soleoshow.com 0461.239111