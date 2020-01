RUGGERO VAIA E ALTRE 6 FIRME * PROGETTO TRANSLAGORAI – LETTERA DIRETTIVO SAT CAVALESE: « NEL 2019 IL CONSIGLIO NON HA INFORMATO I SOCI SU OGNI INIZIATIVA INTRAPRESA »

Cari membri del Consiglio Direttivo, come è stato già ricordato giorni fa al nostro Presidente, vorremmo rammentare l’impegno conferito a voi dall’Assemblea del 9 febbraio 2019: “l’Assemblea incarica il Consiglio Direttivo sezionale di informare tempestivamente i soci su ogni iniziativa, evento o notizia riguardanti il Progetto Translagorai”. Non è interpretabile. L’enunciato è chiaro e non manipolabile dal CD. Se appare una notizia sui giornali è certamente cosa da notificare ai soci.

In ossequio al mandato suddetto deve essere quanto meno diffuso tra i soci mediante la nostra “newsletter” il recente articolo su l’Avisio nella rubrica “Cattivi pensieri” delle ultime due pagine. Ecco il link diretto per scaricare l'”Avisio”:



. Per vostra comodità sono allegate le due pagine dell’articolo.

Nello scorso anno il Consiglio Direttivo della Sezione SAT di Cavalese NON ha ottemperato all’incarico affidatogli dall’Assemblea.

Nelle “newsletter” sezionali l’unica notizia fornita ai Soci da parte del Consiglio Direttivo è stata quella dell’approvazione del progetto di ristorante-bar a Malga Lagorai da parte del Consesso della Comunità di Fiemme, peraltro senza alcuna osservazione sull’incompatibilità di esso con gli auspici della nostra Assemblea.

Nel contempo sono state totalmente ignorate sei lettere, apparse come articoli su tutti giornali locali, firmate da decine di cittadini tra cui anche tanti nostri consoci.

Un comportamento simile è per noi incomprensibile: non vi è coerenza di azione con i deliberati dell’Assemblea.

Per chi riveste cariche elettive integrità e dignità personali non sono un’opzione.

Auspichiamo un più trasparente e onesto 2020.

I soci della sezione SAT Cavalese:

Dario Caccamisi

Giovanni Cotti

Luigi Girardi

Giulio Peruzzi

Florian Haeusl

Ruggero Vaia