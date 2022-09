RELIGION TODAY * FILM FESTIVAL: « ALLE CANTINE FERRARI ANNUNCIATA LA NUOVA EDIZIONE 2023 CON UN OBIETTIVO, COINVOLGERE INNSBRUCK IN UN’OTTICA DI EUREGIO »

15.52 - mercoledì 21 settembre 2022

Religion Today Film Festival 2023, lanciata la nuova edizione con un grande obiettivo: coinvolgere Innsbruck in un’ottica di Euregio.

Presso lo Spazio Incontri delle Cantine Ferrari annunciate le prossime tappe del Festival e le date della 26° edizione, dal 13 al 20 settembre 2023.

Religion Today Film Festival porta a termine con successo la sua 25° edizione presso lo Spazio Incontri delle Cantine Ferrar: un giubileo speciale, che ha portato a Trento e dintorni numerosi appuntamenti culturali di qualità. Come sempre lo sguardo è già rivolto al futuro: il presidente del Festival Alberto Beltrami e il Direttore Andrea Morghen hanno annunciato che la prossima edizione sarà davvero speciale: l’obiettivo è quello di rendere partner della manifestazione anche Innsbruck, che si unirebbe a Trento e Bolzano, sviluppando un progetto a livello di Euregio.

Annunciate anche le date della prossima edizione di Religion Today: dal 13 al 20 settembre 2023, che seguirà ai numerosi viaggi del Festival: dal 13 al 15 ottobre 2022 a Camerota (SA), dove Religion Today coinvolgerà le scuole locali e garantirà due serate aperte al pubblico; il 24 ottobre invece sarà a Roma, all’Università Pontificia Salesiana per un seminario in collaborazione con la Facoltà di Comunicazione Sociale; infine a Palermo, a dicembre, per la prima tappa siciliana del Festival.

In Trentino l’impatto della manifestazione è stato forte: tre mostre fotografiche, tre concerti musicali, masterclass, presentazioni di libri e dibattiti, che hanno accompagnato le proiezioni dei 42 film in concorso, con 11 anteprime nazionali, 4 anteprime europee e 1 internazionale.

La presenza di ben 80 ospiti, provenienti da tutto il mondo ha arricchito il Festival e gli eventi correlati.

Sorprendente anche il numero del pubblico alle diverse proiezioni, tra cinema Modena, Teatro San Marco e le tante altre location trentine di questa edizione: sono stati più di 1000 gli ingressi al cinema.

Tanti sono stati gli studenti trentini coinvolti, tra scuole medie e superiori, di tutto il territorio: più di 2000 ragazzi tra Baselga di Pinè, Mezzolombardo, Lavarone, Dro, Bolzano, Arco e Trento. I giovani hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con lo staff di Religion Today, con i registi e i produttori ospiti, riflettendo sulle tematiche di dialogo e confronto che caratterizzano il Festival cinematografico.

Hanno partecipato alla manifestazione anche i giovani del progetto finanziato dall’Unione Europea “Film Beyond Borders”, che ha coinvolto 35 giovani tra Italia, Turchia e Regno Unito, con lo scopo di promuovere il cinema come strumento di cambiamento sociale e promozione dei diritti umani, dando anche l’opportunità a questi ragazzi di sperimentarsi in prima persona all’interno di un festival e nell’organizzazione di eventi; lo scambio proseguirà quest’autunno a Cambridge.

Il Festival ha portato a Trento e dintorni numerose occasioni di scambio e dialogo, promuovendo la pace e il confronto. L’attenzione maggiore, come sempre, è stata alle giovani generazioni “Dobbiamo riportare al cinema i ragazzi: si stanno perdendo la magia della sala” conclude il direttore Andrea Morghen, che continua “è nostro compito incontrarli e offrire loro spunti di riflessione e dialogo, soprattutto attraverso il cinema”.

Religion Today Film Festival è stato realizzato grazie al contributo della Provincia Autonoma di Trento, della Regione Trentino Alto Adige-Südtirol, del Comune di Trento, della Direzione Cinema del Ministero della Cultura e grazie all’importante partnership con Montura, brand leader nel settore dell’abbigliamento per la montagna e per l’outdoor.

Fondamentale, come ogni anno, è stato anche il contributo dell’Arcidiocesi di Trento, attraverso il personale del Centro Missionario Diocesano.

Foto: Sabrina Santorum