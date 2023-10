PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * ELEZIONI 22 OTTOBRE: « SI VOTA SOLO DOMENICA, GLI SCRUTINI LUNEDÌ / 784 CANDIDATI – 393 UOMINI E 391 DONNE »

16.01 - mercoledì 18 ottobre 2023

Si vota solo la domenica appena terminate le operazioni preliminari del seggio, che iniziano alle 6, e fino alle 22. Gli scrutini saranno eseguiti il lunedì.

Elezioni provinciali 2023, 784 candidati dai 18 ai 93 anni. Sono 784 i candidati e le candidate in corsa per un posto da consigliere alle elezioni provinciali del prossimo 22 ottobre. Di questi 393 sono uomini e 391 sono donne, in osservanza dell’alternanza di genere prevista dalla normativa per la formazione delle liste, che solo in due casi non contano la perfetta parità tra numero di candidate e candidati. Il candidato più anziano ha 93 anni, i più giovani 18.

I seggi sono aperti, lo ricordiamo, nella sola giornata di domenica 22 ottobre, per eleggere il presidente della Provincia autonoma di Trento ed i componenti del Consiglio provinciale. Le operazioni di voto iniziano appena terminate le operazioni preliminari del seggio (si parte alle ore 6.00), e fino alle 22. Lo spoglio inizierà lunedì 23 ottobre a partire dalle ore 7.00.