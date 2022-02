MUSE – TRENTO * PROGETTO ERASMUS+ CONTAN: « AL VIA IL NUOVO SITO, PER ASSICURARE LA TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ CON L’USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE NATURALI »

14.19 - martedì 22 febbraio 2022

Un team internazionale, coordinato dall’Università di Firenze e con la collaborazione del MUSE – Museo delle Scienze di Trento e di altre realtà universitarie e museali in Europa e Africa, per la biodiversità tropicale in Tanzania.

In un’epoca in cui la biodiversità attraversa una crisi senza precedenti – particolarmente acuta ai Tropici – in Europa e in Tanzania alcune Università e Musei di Scienze Naturali impegnati nel progetto CONTAN, hanno unito le forze per implementare la formazione di professionisti e promuovere il miglioramento dei curricula nell’ambito dello studio e della conservazione della biodiversità in Tanzania, uno dei Paesi con la maggiore ricchezza biologica al mondo. Nasce dunque il nuovo portale ufficiale del progetto, www.erasmuscontan.eu.

ITALIA – Il Progetto Erasmus+ CONTAN è finanziato al 100% dall’Unione Europea con lo scopo di rafforzare il partenariato tra Istituzioni di Alta Formazione e Musei di Scienze Naturali in Europa e in Tanzania, al fine di costruire una rete di collaborazioni e migliorare l’offerta formativa, sia garantendo corsi e materiali formativi sulle più moderne tecniche di monitoraggio attraverso la piattaforma di e-learning MOODLE dell’Università di Firenze e il miglioramento dei curricula, sia incoraggiando lo sviluppo delle capacità degli studenti e le competenze dei professionisti.

Dopo settimane di lavoro e incontri, i Partner di progetto, coordinati dall’Università di Firenze, sono lieti di annunciare il lancio del nuovo portale dedicato, www.erasmuscontan.eu (in lingua inglese). Progettato con un design moderno, pulito e responsive pensato per garantire facile accesso alle informazioni essenziali, il sito è user-friendly e permette di esplorare aspetti del progetto quali partner coinvolti, obiettivi, destinatari, azioni e risultati attesi, così come temi rilevanti nell’ambito della biodiversità e della formazione.

“Lo scopo principale del progetto è quello di evidenziare i benefici di un impegno internazionale per assicurare la tutela della biodiversità attraverso la conservazione e l’uso sostenibile delle risorse naturali”, ha dichiarato la dott.ssa Claudia Barelli, assegnista di ricerca del Dipartimento di Biologia dell’Università di Firenze e manager del progetto CONTAN, “in particolare attraverso la formazione di profili professionali esperti in biodiversità e competitivi per posizioni rilevanti del settore, ma anche attraverso la promozione della ricerca, della produzione scientifica e di programmi che adottino standard internazionali.”

Il sito sarà di supporto al raggiungimento di questi obiettivi e alla realizzazione delle attività previste fornendo regolari aggiornamenti e informazioni sul monitoraggio della biodiversità e su azioni di conservazione messe in atto, nonché attraverso interventi sul blog riguardanti le ricerche sul campo e gli eventi in programma, nella sezione “NEWS”. Per restare aggiornati su temi e stato di avanzamento del progetto, i Partner CONTAN invitano visitatori, studenti e professionisti interessati a esplorare il portale, iscrivendosi alla newsletter e seguendo gli account e i canali social.

Sito ufficiale: www.erasmuscontan.eu

Piattaforma e-learning: www.formstudelearning.unifi.it

Seguiteci su

Facebook: www.facebook.com/contanproject

Twitter: @ContanP

Youtube: www.youtube.com/contan

Telegram: https://t.me/erasmuscontan