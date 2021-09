DEGASPERI (ONDA CIVICA) * CONSIGLIERI REGIONALI TRENTINO ALTO ADIGE: « ECCO LA FOTO DELLA MIA BUSTA PAGA DI SETTEMBRE 2021, CHI HA VOTATO CENTROSINISTRA O CENTRODESTRA NON RECRIMINI »

Questa è la busta paga ricevuta nel mese di settembre. Ci sarà chi ne ha presi di meno e chi ne ha presi di più. È l’effetto combinato delle politiche del Centrosinistra (che ha voluto la legge) e del Centrodestra (che l’ha applicata). Non faccio commenti.

Ma che nessun trentino che abbia votato Centrosinistra o Centrodestra si azzardi a lamentarsi o a recriminare. È complice.

Come si poteva evitare? Per esempio sostenendo la nostra proposta (arrivata due volte in Aula e due volte in commissione) con cui gli aumenti si sarebbero potuti cancellare fin dal 2014.

Invece, anziché “attendere gli eventi”, la nostra proposta è stata bocciata sia dal Centrosinistra che dal Centrodestra, nel 2014, nel 2019 e nel 2020.

Filippo Degasperi

(Onda civica Trentino)