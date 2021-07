PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * ROVERETO: FUGATTI, « SOTTOPASSO DI PIAZZALE ORSI, L’OPERA CHE RENDE PIÙ VIVIBILE LA CITTÀ »

Sottopasso di piazzale Orsi a Rovereto, assegnazione dei lavori più vicina. Si valuta la graduatoria. Fugatti: opera che rende più vivibile la città.

E’ più vicina l’assegnazione di un’opera attesa a Rovereto. Lo scorso 7 luglio l’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (Apac) ha proceduto con l’apertura delle offerte economiche presentate per l’affidamento dei lavori di realizzazione del sottopasso ciclopedonale nei pressi della Stazione Ferroviaria in Piazzale Orsi a Rovereto – 3° Lotto.

L’importo a base d’asta è di 2.523.000 euro. Si tratta dell’ultimo atto per l’affidamento dell’importante opera articolata in tre lotti per un complessivo importo di 3.869.800 euro, due dei quali affidati nell’ottobre – dicembre del 2020 ed in corso di esecuzione.

Ad oggi è in corso la verifica di congruità dell’offerta risultata prima in graduatoria di gara da parte del Servizio Opere Stradali e ferroviarie. Se la verifica andrà a buon fine potrà essere proclamata la vincitrice della gara cui verranno successivamente affidati i lavori.

“L’opera una volta realizzata – spiega il presidente della Provincia Autonoma, Maurizio Fugatti – unirà due zone della città di Rovereto che oggi sono divise. La scelta di mettere in connessione l’area della stazione ferroviaria con quella di via Zeni è strategica e serve per migliorare la vivibilità urbana”.