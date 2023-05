AIDAA * GRANDI CARNIVORI: « SE LO SPRAY ANTI-ORSO È VIETATO, ALLORA PERCHÉ IN LIBERA VENDITA SUL WEB? »

11.13 - venerdì 19 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Da diverso tempo si dibatte sulla necessità di liberalizzare o meno gli spray anti orso ora vietato in Italia. Nei giorni scorsi dal governo è arrivato il via libera all’uso dello spray solo per i forestali delle province di Bolzano e Trento. Fin qui la situazione a livello ufficiale, ma basta fare un giro nel web per scoprire che sono in vendita decine di prodotti che vengono presentati come spray anti orsi quando in realtà si tratta di prodotti in commercio per difesa personale, ma ci sono anche dei prodotti che provengono dall’estero, in particolare uno proveniente dalla Germania che ha una gettata di otto metri e che quindi potrebbe essere effettivamente considerato uno spray anti orso acquistabili per pochi euro liberamente sul web e che sono in catalogo dei grandi distributori internazionali di vendite online.

Ci pare necessario fare chiarezza su questa situazione che potrebbe essere di illegalità diffusa- scrivono in una nota gli animalisti dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA- ci chiediamo se è proibito l’uso perché nessuna autorità preposta si è presa la briga di verificare che questi prodotti non siano in libera vendita, è vero comperare non vuol dire automaticamente usare lo spray ma se uno lo compera di solito prima o poi lo usa. Ma ci domandiamo se dietro questi prodotti in vendita non ci sia una truffa che consiste nel presentare uno spray ammesso per la difesa personale anche come uno spray anti-orso, non spetta a noi decidere in quale reato rientra questa situazione ma proprio per fare chiarezza abbiamo deciso di presentare un esposto alle procure di Sondrio, Brescia, Trento e Bolzano.